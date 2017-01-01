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Aydın-Muğla yolunda 3 araç birbirine girdi

- Biri ağır 6 kişi hastaneye kaldırıldı



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın-Muğla karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada 1 ağır 6 kişi yaralanırken savaş alanına dönen karayolu uzun uğraşlar sonucu açılabildi.

Kaza akşam saatlerinde Aydın-Muğla karayolu Çakırbeyli Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın'dan Koçarlı Çakırbeyli'ye taziyeye gittikleri öğrenilen Hüseyin Koç idaresindeki 15 DE 771 plakalı otomobil, İsmail taktaklar yönetimindeki 48 BM 719 plakalı hafif ticari araç ve Mehmet Cömert idaresindeki 09 YH 970 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir şekilde zincirleme olarak çarpıştılar.

Kazada 15 DE 771 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Koç ile yolcular Dudu Koç, Hasan Deniş ve Döndü Deniş ile 09 YH 970 plakalı kamyonetin sürücüsü Mehmet Cömert yaralandı. 48 BM 719 plakalı araçta sıkışan sürücüsü İsmail Taktaklar ise Aydın Büyükşehir Belediyesi AKS 110 ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapalı tutulurken, çalışmaların tamamlanmasının ardından karayolu trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

(İK)



22.05.2017 23:14:27 TSI

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