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MSKÜ ilk doktorlarını mezun etti

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunları verdi. 24 öğrenci doktorluk için Hipokrat yemini ederken, törenin sürprizi Yunanistan Hipokrat Kurum Başkanı Anstotalen Patitis genç doktorlara Hipokrat yemini metni hediye etti.



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Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - 2008 yılında kurulan, 2011 yılında ilk öğrencilerini kabul eden MSKÜ Tıp Fakültesi 6 yıllık eğitimlerin ardından ilk doktorlarını mezun etti. Üniversite AKM 15 Temmuz Şehitler Salonunda gerçekleştirilen törene Yunanistan Hipokrat Kurumu Başkanı Anstotalen Patitis de katılırken, yeni mezun doktorlara Hipokrat'ın Türkçe ve Yunanca yemin metnini hediye etti.

Tıp Fakültesinin ilk mezunlarının verildiği törende konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, "Bugün tarihi bir gün. Çünkü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunların veriyor. Tıp Fakültesinin doğduğu, Hipokrat'ın yaşadığı ve dünyanın ta öbür ucunda yeminini yapıldığı Hipokrat'ın yaşadığı topraklarda çocuklarımız bu yemini yapacaklar" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Tıp Fakültesi'nin kuruluşundan bu yana kurulsun, kurulmasın tartışmaları, daha sonra yer konusunda çok değişik tartışmaların yaşandığını söyledi. Rektör Harmandar, "Tıp Fakültesinin kurulması için çok emek sarf edildi. Bugün bana halen 'Niye Tıp Fakültesi açtınız' diyenler var. Tıp Fakültesi burada açılması gerekiyordu ve açıldı. Bundan kimse rahatsız olmasın. O günkü milletvekilimiz burada. Onun çektiklerini ben biliyorum. Kendisi bizi yalnız bırakmadı. Kendisine verdiği bu emek ve destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Bugün bizim için bayram günüdür. Çünkü ilk mezunlarımızı veriyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "İlk mezunlar olarak mesleğiniz boyunca, hayatınız boyunca bu hatırlanacak, onun için önemli. Tıp Fakültemiz ve Üniversitemiz için önemli, Rektörümüz samanında kurulan Tıp Fakültemizin ilk mezunlarını veriyoruz. Hikâyesi oldukça önemli. Her güzel bir şey yapıldığında muhalifi hazır. Seyfi Terzibaşıoğlu'nun çok büyük emeği ver. Ben o dönem Belediye Başkanı olarak Tıp Fakültesinin mutlaka kurulması gerektiğini, ama nitelikli bir Tıp Fakültesi ve çok iyi donatılmış bir Tıp Fakültesi'nin oluşturulmasını söylemiştim" dedi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Tıp Fakültesinden mezun olan öğrencilerin diplomasında Muğla ismi taşıyacağını belirtti. Mezun olan öğrencilerin mesleğe ilk defa başlayacaklarını açıklayan Vali Çiçek, "6 yıl az değil. Ömrünüzün en önemli kısmını burada geçirdiniz. Buranın sevgisini, buranın hoşgörüsünü, buranın güzellikleri ile beraber, değerli hocalarımızın sizler verdiği bilgi ve tecrübeleri ile sizi donattılar. Bu donanımlarını inşallah sizler Türkiye'mizin her köşesinde gittiğiniz yerlerde insanlara nakledersiniz. Sizler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin miladısınız" dedi.

Törende, Yunanistan Hipokrat Kurum Başkanı Anstotalen Patitis mezun öğrencilere Türkçe ve Yunanca Hipokrat resmi ve yemini bulunan belge hediye ederken, "Benim de bir tarafım Milas, Bir tarafım Bodrum, bir tarafım Fethiye. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum. Buraya gelirken Hipokrat Kurumu Başkanı olarak Türkçe ve Yunanca Hipokrat'ın resminin bulunduğu yemini de getirdim. Yeni mezun öğrencilerimize bunları dağıtacağım. Ayrıca Büyük bir afişi de Fakülte'de bir yere asmanızı istiyorum" dedi.

Törende Yunanistan'dan gelen Hipokrat Derneği üyesi Minas Chatziantoniou ise antik çağ elbiseleri ile orijinal Hipokrat yeminini canlandırdı. Törende MSKÜ Tıp Fakültesi'nin ilk mezunlarının diplomaları protokol tarafından verildikten sonra Fakülte Dekanı genç doktorlara Türkçe Hipokrat yemini ettirdikten sonra yeni mezun doktorlar kep fırlattı.

(BT)



23.05.2017 00:59:27 TSI

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