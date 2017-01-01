ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MSKÜ ilk doktorlarını mezun etti

23 Mayıs 2017 Salı, 00:59
MSKÜ ilk doktorlarını mezun etti
MSKÜ ilk doktorlarını mezun etti
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunları verdi. 24 öğrenci doktorluk için Hipokrat yemini ederken, törenin sürprizi Yunanistan Hipokrat Kurum Başkanı Anstotalen Patitis genç doktorlara Hipokrat yemini metni hediye etti.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - 2008 yılında kurulan, 2011 yılında ilk öğrencilerini kabul eden MSKÜ Tıp Fakültesi 6 yıllık eğitimlerin ardından ilk doktorlarını mezun etti. Üniversite AKM 15 Temmuz Şehitler Salonunda gerçekleştirilen törene Yunanistan Hipokrat Kurumu Başkanı Anstotalen Patitis de katılırken, yeni mezun doktorlara Hipokrat'ın Türkçe ve Yunanca yemin metnini hediye etti.
Tıp Fakültesinin ilk mezunlarının verildiği törende konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, "Bugün tarihi bir gün. Çünkü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunların veriyor. Tıp Fakültesinin doğduğu, Hipokrat'ın yaşadığı ve dünyanın ta öbür ucunda yeminini yapıldığı Hipokrat'ın yaşadığı topraklarda çocuklarımız bu yemini yapacaklar" dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Tıp Fakültesi'nin kuruluşundan bu yana kurulsun, kurulmasın tartışmaları, daha sonra yer konusunda çok değişik tartışmaların yaşandığını söyledi. Rektör Harmandar, "Tıp Fakültesinin kurulması için çok emek sarf edildi. Bugün bana halen 'Niye Tıp Fakültesi açtınız' diyenler var. Tıp Fakültesi burada açılması gerekiyordu ve açıldı. Bundan kimse rahatsız olmasın. O günkü milletvekilimiz burada. Onun çektiklerini ben biliyorum. Kendisi bizi yalnız bırakmadı. Kendisine verdiği bu emek ve destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Bugün bizim için bayram günüdür. Çünkü ilk mezunlarımızı veriyoruz" dedi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "İlk mezunlar olarak mesleğiniz boyunca, hayatınız boyunca bu hatırlanacak, onun için önemli. Tıp Fakültemiz ve Üniversitemiz için önemli, Rektörümüz samanında kurulan Tıp Fakültemizin ilk mezunlarını veriyoruz. Hikâyesi oldukça önemli. Her güzel bir şey yapıldığında muhalifi hazır. Seyfi Terzibaşıoğlu'nun çok büyük emeği ver. Ben o dönem Belediye Başkanı olarak Tıp Fakültesinin mutlaka kurulması gerektiğini, ama nitelikli bir Tıp Fakültesi ve çok iyi donatılmış bir Tıp Fakültesi'nin oluşturulmasını söylemiştim" dedi.
Muğla Valisi Amir Çiçek, Tıp Fakültesinden mezun olan öğrencilerin diplomasında Muğla ismi taşıyacağını belirtti. Mezun olan öğrencilerin mesleğe ilk defa başlayacaklarını açıklayan Vali Çiçek, "6 yıl az değil. Ömrünüzün en önemli kısmını burada geçirdiniz. Buranın sevgisini, buranın hoşgörüsünü, buranın güzellikleri ile beraber, değerli hocalarımızın sizler verdiği bilgi ve tecrübeleri ile sizi donattılar. Bu donanımlarını inşallah sizler Türkiye'mizin her köşesinde gittiğiniz yerlerde insanlara nakledersiniz. Sizler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin miladısınız" dedi.
Törende, Yunanistan Hipokrat Kurum Başkanı Anstotalen Patitis mezun öğrencilere Türkçe ve Yunanca Hipokrat resmi ve yemini bulunan belge hediye ederken, "Benim de bir tarafım Milas, Bir tarafım Bodrum, bir tarafım Fethiye. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum. Buraya gelirken Hipokrat Kurumu Başkanı olarak Türkçe ve Yunanca Hipokrat'ın resminin bulunduğu yemini de getirdim. Yeni mezun öğrencilerimize bunları dağıtacağım. Ayrıca Büyük bir afişi de Fakülte'de bir yere asmanızı istiyorum" dedi.
Törende Yunanistan'dan gelen Hipokrat Derneği üyesi Minas Chatziantoniou ise antik çağ elbiseleri ile orijinal Hipokrat yeminini canlandırdı. Törende MSKÜ Tıp Fakültesi'nin ilk mezunlarının diplomaları protokol tarafından verildikten sonra Fakülte Dekanı genç doktorlara Türkçe Hipokrat yemini ettirdikten sonra yeni mezun doktorlar kep fırlattı.
(BT)

23.05.2017 00:59:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Eğitim Bir-Sen yetkiyi taçlandırdı
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN YETKİYİ TAÇLANDIRDI
GÜNCELLEME - Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - MUĞLA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
MSKÜ Tıp Fakültesi, ilk mezunlarını verdi
YEREL

MSKÜ TIP FAKÜLTESİ, İLK MEZUNLARINI VERDİ
Koylar güzel kalsın diye, &quot;DTO Marmaris&quot; nöbette
YEREL

KOYLAR GÜZEL KALSIN DİYE, "DTO MARMARİS" NÖBETTE
Limanda iş kazası; 1 yaralı
YEREL

LİMANDA İŞ KAZASI; 1 YARALI
Ortaca'da otomobille motosiklet çapıştı; 2 yaralı
YEREL

ORTACA'DA OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇAPIŞTI; 2 YARALI
Süper motor yat &quot;Saluzi&quot; Marmaris'te
YEREL

SÜPER MOTOR YAT "SALUZİ" MARMARİS'TE
Muğla'daki cinayet
YEREL

MUĞLA'DAKİ CİNAYET
İbrahim Tatlıses'ten hayranı olan genç girişimciye destek
YEREL

İBRAHİM TATLISES'TEN HAYRANI OLAN GENÇ GİRİŞİMCİYE DESTEK
Bodrum çöplüğünde yangın
YEREL

BODRUM ÇÖPLÜĞÜNDE YANGIN
Marmaris'te tur otobüslerine sıkı denetim
YEREL

MARMARİS'TE TUR OTOBÜSLERİNE SIKI DENETİM
Bodrum'da camiden hırsızlık kamerada
YEREL

BODRUM'DA CAMİDEN HIRSIZLIK KAMERADA
Club Areena Sezon Açılışını yaptı
YEREL

CLUB AREENA SEZON AÇILIŞINI YAPTI
Korkunç cinayeti itiraf etti
YEREL

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
FETÖ'den aranan şüpheli yol uygulamasında yakalandı
YEREL

FETÖ'DEN ARANAN ŞÜPHELİ YOL UYGULAMASINDA YAKALANDI
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Büyükşehir İtfaiyesi'nden Çöp Yangınına Anında Müdahale
YEREL

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NDEN ÇÖP YANGININA ANINDA MÜDAHALE
Bodrum'da &quot;Kaygı&quot; filminin galası ve özel gösterimi yapıldı
YEREL

BODRUM'DA "KAYGI" FİLMİNİN GALASI VE ÖZEL GÖSTERİMİ YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Bu hafta ne yapsak? (23 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (23 MAYIS 2017)

 1
  • 2 "İkimizden biri yarın doğacak güneşi göremeyecek"
  • 3 İngiltere'da ünlü şarkıcının konseri sırasında patlama iddiası!
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)