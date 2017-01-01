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Vezirköprü'de şenlik var

23 Mayıs 2017 Salı, 08:25
Vezirköprü'de şenlik var
Vezirköprü'de şenlik var

(Fotoğraflı)

Adnan Aci
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde her yıl düzenlenen okul öncesi şenlikleri bu yıl Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.
Şenlikleri Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Fatma Özalıcı Sefacı, Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Özge Sağlam ve OMÜ Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi İlkay Göktaş ve öğrenciler tarafından planlanıp organize edildiği bildirildi. Etkinliğe ilçedeki tüm okul öncesi öğretmenleri, öğrencileri ve veliler katıldı. Okul öncesinin öneminin anlatılması ve okullaşma oranın artırılması amacı ile düzenlenen şenlikte belediye tarafından kurulan çadırlarda okul öncesine yönelik çalışmaların sergilendiği, çocuklara uygulama yaptırılan alanların oluşturulduğu belirtildi. İlçe merkezindeki okul öncesi çocukların katıldığı etkinlikte yakın mahalle okullarından da katılım sağlandı. Etkinlikte çocuklara poğaça, puding ve süt ikram edildi. Çocuklar için hazırlanan çadırlarda akvaryum görselleri ve çalışmaları, uzay görselleri ve çalışmaları, kostüm ve tiyatro, yüz boyama takı tasarım, sanat etkinlikleri balon stantları, fen ve doğa etkinlikleri yaptırıldı. Yabancı uyruklu öğrencilerin de etkinliğe katılması şenliklere ayrı bir renk kattı.
Şenliklerin amaç ve anlamına dikkat çeken Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Fatma Özalıcı Sefacı, bu tür faaliyetlerin okul öncesi eğitiminin önemini ortaya koyduğunu kaydetti.
(ACİ-SLH-Y)

23.05.2017 08:25:19 TSI
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