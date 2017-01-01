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Ağrılılar şimdiden kışa hazırlanıyor



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Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı'da bahar mevsimi gelmeden keresteciler gelecek sene ki kış mevsimi için hazırlık yapıyor.

Kış'ın Sibirya soğuklarının etkili olduğu ve Zaman zaman eksi 40 derecelere kadar varan hava sıcaklığıyla son zamanların en soğuk kış mevsimini geride bırakan Ağrı'da keresteciler önümüzdeki kış mevsimine hazırlıksız yakalanmamak için yakacak olarak kullanacakları odunu şimdiden doğrayıp torbalara doldurarak kış'a hazırlıyor. Kent merkezi Yeni Van Caddesi'nde kerestecilik yapan Nuri Aydemir adlı vatandaş, 1998 yılından bu yana kerestecilik yaptıklarını söyledi. Vatandaşlara hizmet ettiklerini anlatan Aydemir, ilkbaharın gelmesi ile birlikte önümüzdeki kış mevsimi için yaz mevsimi boyunca odun kesip stokladıklarını belirtti.

Son baharda havaların çok soğuk olduğunu ve bu yüzden işleri yetiştiremediklerini dile getiren Aydemir, "Milletimize hizmet ediyoruz, kışın üşümesinler diye odunu kesip çuvallara dolduruyoruz. Odunlar Ağrı'da olmadığı için Karadeniz bölgesinden alıyoruz. Özellikle Rize, Artvin illeri ve Pazar ile Hopa ilçelerinden getiriyoruz. Getirdiğimiz odunların bize maliyeti çok fazla, ama burada da satışlarımız çok fazla oluyor. Bizim için fark etmez ki maliyeti o kadar önemli değil. Odun Karadeniz bölgesinde bedava bile olsa üzerine zaten kira ekleniyor" dedi.

Odunları şimdiden kestiklerini ifade eden Aydemir, "Odunlarımızı şimdiden kesiyoruz. Sonbaharda havalar hem çok soğuk hem de yetiştiremiyoruz. Aynı zamanda şimdi kestiğimiz Aşkale Köyü'nde bulunan evimize götürüp orada stokluyoruz. Kışın ne zaman lazım olursa köyden getirip dükkânımızda satıyoruz, o şekilde işlerimiz daha çok kolaylaşıyor. İşlerimizde durgunluk var, yinede Allah'a şükrediyoruz. Her işte olduğu gibi bu işte de durgunluk oluyor. Eski yıllarımıza göre satışlarımız çok durgun. Geçmişte ekmek fırınlarının hepsi odun kullanıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarda işlerinin çok iyi olduğunu ancak günümüzde satışların az olduğunu kaydeden Aydemir, "Şimdi fırınların yüzde 80'i İran'dan gelen kabukları yakıyor. Özellikle Şam kabuğu, fıstık kabuğunu çok kullanıyorlar. Kış'ın sabah 7 gibi başlıyoruz işimize, tabi bu havanın soğukluğuna göre değişiyor. Kış'ın fırınlara odunda veriyoruz. Ağrı'da benim dışımda bu işi yapan 2 kişi var" şeklinde konuştu.

(AG-AA-Y)



23.05.2017 08:52:53 TSI

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