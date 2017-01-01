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Aydın Değişim Koleji mezunlarını uğurladı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Değişim Koleji yaptığı organizasyon ile mezunlarını uğurladı.

Değişim Koleji kampüsünde gerçekleştirilen törende, okul bahçesindeki ikramdan sonra Değişim Koleji orkestrası mini konser verdi.

İsimleri anons edilen öğrenciler, sınıf öğretmenlerinden sembolik diplomalarını aldılar. Törende okulu dereceyle bitiren öğrenciler kütüğe isimleri çaktıktan sonra bayrak ve flama devir teslimi yapıldı.

Okul birincilerinin ve okul müdürlerinin yaptığı konuşmaların ardından öğrenciler keplerini havaya fırlatarak büyük bir sevinç yaşadılar. Ailelerin de tanıklık ettiği duygusal törenin sonunda öğrenciler hep beraber dilek feneri uçurdular.

Değişim Koleji kampüsünde gerçekleşen törene kurucular, akademik kadro, Değişim Ortaokulu ve Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri ve velileri katıldı.

(OD-MB-Y)



23.05.2017 09:23:01 TSI

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