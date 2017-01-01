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Kayseri Şeker'in girişimleri, gençlerin çiftçiliğe ilgisini arttırıyor



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın 25 Mayıs'ta yapılacak olan Genel Kurulda adaylığını açıklamasının ardından destek ziyaretine gelen Yeşilhisar Bölgesi çiftçilerinin çoğunluğunun gençlerden oluştuğu ve bölgede gençlerin çiftçiliğe ilgisinin her geçen gün arttığı belirtildi.

Yeşilhisar, İncesu ve Yahyalı İlçelerinin bazı köylerindeki çiftçilere hizmet vermekte olan Yeşilhisar Bölgesinin çiftçileri Başkan Akay'ı ziyaret ederek desteklerini açıkladılar. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Öncelikle Yeşilhisar'dan zahmet edip gelen değerli çiftçilerimize teşekkür eder şükranlarımı sunarım. İşlerini güçlerini bırakıp kendi gönülleri ile buraya zahmet edip geldiler. Bu destek ziyaretlerini bizim için anlamlı değerli ve şerefli bir davranış olarak değerlendiriyoruz.. Biz de inşallah onların bu güvenine layık olmaya çalışacağız. Çiftçiliğin önemli hale gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çiftçinin ve ürünün değerli olduğu ortaya koymaya çalışıyoruz. Çiftçimizin gelirlerini arttırma konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Görüyoruz ki gençlerimiz çiftçiliğe daha ilgi alaka göstermeye başladılar. Bizim de arzu ettiğimiz budur. Çiftçilik zaten ilk ve en değerli mesleklerdendir. Bütün bölgelerimizde genç çiftçilerimizin sayısı artmaya başladı. Yeni nesil bilinçli bir şekli de üretim yaparak Türkiye'nin tarım ihtiyacını karşılama konusunda elinden gelen gayreti gösteriyor. Onlara yardımcı olmaktan hizmet etmekten onur duyuyoruz. Allah işlerini güçlerini rast getirsin emeklerini zayi etmesin. Buraya kadar geldikleri için de hepsine şükranlarımı sunuyorum. dedi.

(AÖ-Y)



23.05.2017 09:54:21 TSI

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