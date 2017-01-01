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1 Yılda 978 kurs, 28 bin 876 kursiyer



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Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Davut Ezen, 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde 978 kurs açıldığını, 28 bin 876 vatandaşa hizmet sunulduğunu söyledi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde verilen eğitimler hakkında bilgiler veren Davut Ezen, "2016-2017 eğitim öğretim yılında merkezimizde, başta vatandaşlarımızın mesleki yeterliliklerini geliştirmek amacıyla 423 adet mesleki ve teknik kurs açılmış, bu kurslarımızdan 9 bin 786 kursiyerimiz faydalanmıştır. Ayrıca bu eğitim - öğretim yılında 25 adet okuma yazma kursu ve seviye tespit sınavı yapılarak 289 kursiyerimiz okuryazar hale getirildi. Mülteci kardeşlerimize yönelik 22 adet Türkçe okuma yazma, konuşma kursu açılmış 705 kursiyerimize eğitim verilmiştir. Engelliler, zihinsel engelliler, hükümlüler için 17 adet kurs açılmış bu kurslardan 151 kursiyerimiz istifade etmiştir. Dershanelerin kapatılmasıyla başlayan süreçte Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında 510 lise mezunu öğrencimize YGS kursu verilmiş, 290 öğrencimize de LYS kursu verilmektedir. Genel olarak baktığımızda bu eğitim öğretim yılında merkezimizde 978 adet kurs açılmış ve bu kurslarımızdan da 28 bin 876 kursiyer istifade etmiştir" diye konuştu. (EFE)



23.05.2017 11:31:31 TSI

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