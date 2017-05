YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Korkut, çocukların ilgi odağında

ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut, yeni yapılan ve mevcut park, bahçe alanlarında incelemeler yaptı. Parklara dikilen ağaçlardan, oyun gruplarındaki eksikliğe kadar her noktayı ayrı ayrı inceleyen Ali Korkut, gittiği yerlerde çocukların yoğun ilgisinden kurtulamadı. Korkut, "Onlar bizim yarınlarımız, gittiğim yerde onları göremezsem eksiklik hissediyorum" diyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, önceki yıllar tamamlanan, yeni yapılan park bahçe alanlarını gezdi. Dikilen ağaçlardan, oyun gruplarına her ayrıntıyı inceleyen Ali Korkut, bazı fidanları eliyle düzeltme ihtiyacı hissetti. Görevlilere, titizlik öneren Korkut, "Halkımızın parasını, onlar adına kullanıyoruz. Yaptığımız işlerde titiz olmak, halkın parasını doğru biçimde kullanmak zorundayız. Bize verilmiş görevi layıkıyla yapamazsak, her iki alemde de sorumlu oluruz. Onun için yaptığınız işi layıkıyla yapacaksınız" talimatı verdi.

Ali Korkut, park ve bahçelerde inceleme yaparken, çocukların ilgisinden kurtulamadı. Gittiği her yerde çevreden çocukların ilgi odağına oturan Ali Korkut, onlarla sohbet edip, oyuncak hediye etti. Çocukların Ali amcası, çevresini saran çocuklarla tek tek ilgilendi. Korkut, "Onlar yoksa, ben kendimi terk edilmiş yalnız hissediyorum. Gittiğim her yerde onlarla umutlanıyorum. Onlar bizim yarınlarımız, yaptığımız şeyleri onların geleceğini hesap ederek yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

