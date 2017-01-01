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Küçük Neceh artık yürüyebilecek

23 Mayıs 2017 Salı, 12:05
Küçük Neceh artık yürüyebilecek
Küçük Neceh artık yürüyebilecek

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Halk arasında kalça çıkığı olarak bilinen gelişimsel kalça displazisi nedeniyle yürüyemeyen küçük Neceh'in, yapılan başarılı ameliyat ile yürüyebilme umudu yeşerdi.
Halk arasında kalça çıkığı olarak bilinen gelişimsel kalça displazisi nedeniyle önceden yürüyemeyen 4 Yaşında ki Neceh Yahya, Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti. Hemen tetkik ve tedavisine başlanan 4 yaşındaki Neceh'in kalçası, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Metin Yaptı ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr Suleyman Kor'un birlikte gerçekleştirdiği başarılı bir ameliyat ile yerine konuldu.
Femoral kısaltma ve pemberton osteotomisi yöntemi ile kalçası yerleştirilen Neceh'in artık yürüyebilmesi için umutları yeniden yeşerdi.
Neceh'in sağlık durumun her geçen gün iyiye gittiğini belirten Op. Dr. Yaptı, aksi bir durum gelişmemesi halinde Neceh'in yürüyebileceğini ifade etti.
kalça çıkığı konusunda bilgiler de veren Yaptı, "Şanlıurfa ilinde çok sık görülen kalça çıkığı, çarpık ayak, serebral palsi, gibi çocukları ilgilendiren hastalıkların yanında yetişkin hastalıklarında tedavisi devletimizin bize sağlamış olduğu her türlü fiziki şart ve tecrübemizle Şanlıurfa da mümkün. Hastalarımız artık Şanlıurfa dışında derman aramayacak. Gelişimsel kalça çıkığı özellikle kız çocuklarda doğuştan görülen, erken dönemde tedavi edilmediği takdirde ciddi sakatlıklara yol açan bir hastalıktır. Hiçbir kırık-çıkık veya kas-sinir hastalığı olmaksızın, kalça eklemini oluşturan uyluk kemiğinin başı ile leğen kemiğinin arasındaki uyumun bozulması sonucu ortaya çıkan bu hastalık, erken dönemde teşhis edildiğinde modern tıp sayesinde başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.Kalça çıkığı Anne karnında oluşabilir. Gelişimsel kalça çıkığı riski kız çocuklarında daha fazladır. Bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında ortaya çıkan kalça çıkığının bir diğer nedeni ise genetik faktörlerdir. Ailesinde kalça çıkığı olan çocukların kalça çıkığı olma ihtimali de artmaktadır. Ayrıca doğuma bağlı olarak beynin oksijensiz kalması beyin felci veya sırt omurgasının oluşmasında yaşanan bazı aksaklıklar gibi nörolojik sebeplerin yanı sıra, boyun eğriliği tortikolis ve ayak eğrilikleri PEV de kalça çıkığı riskini tetikleyen faktörler arasındadır.Bebek doğduğu zaman yapılan kundaklama da, bebekte kalça çıkığı olmasına neden olabilir" dedi.
"Doğumdan sonraki ilk 6 ay tanı için çok önemli"
Neceh'e tekrar geçmiş olsun temennisinde bulunan ameliyata giren doktorlardan Op. Dr. Kor ise, iyileşme sürecine giren Neceh'in kendisine çok dikkat etmesi gerektiğini kaydetti. Kontrollerin de aksatmamasını isteyen Kor, benzeri hastalığın tespiti konusunda annelere uyarılarda bulundu. Kalça çıkığının tespitinde ve tanısında anne gözleminin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kor, "Her anne bebeğinin doktorudur annenin gözlemleri üzerinden bebeğin tetkik ve tedavisi başlatılmaktadır.0-6 ay arası dönemde yapılan kalça taraması ve uygulanan fizik muayene tanı için gereklidir. Bu muayene sırasında, uzman doktorlar tarafından yapılan bazı özel testler yapılmakta ve kalça ekleminde bir bozukluk olup olmadığı tespit edilmektedir. Ayrıca ultrason doğru teşhis koymak için son derece etkili bir yöntemdir. 6 ayını doldurmuş bebeklerde teşhiste röntgen kullanılmaktadır. Erken dönemde teşhis koyulamamışsa, çocuk büyüdüğünde, yürürken görülen aksamalar topallamalar, kalça çıkığının en somut göstergesidir. Erken teşhiste ameliyatsız tedavi edilebiliyor.Gelişimsel kalça çıkığının erken dönemde teşhis edilmesi tedavinin başarısı açısından oldukça etkilidir. Doğumdan sonraki ilk 6 ayda tespit edilen kalça çıkığı vakalarında ameliyatsız tedavi mümkündür. Bu dönemde bandaj pavlik bandajı ve aparatlar yardımıyla, kalça kemiğinin belli bir pozisyonda durması sağlanmaktadır" diye konuştu.
(AK-SD-Y)

23.05.2017 12:05:15 TSI
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