YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Teknik Lise'de TÜBİTAK Bilim Fuarı

Teknik Lise'de TÜBİTAK Bilim Fuarı



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında 22-24 Mayıs tarihleri arasında 20 Projenin sergilendiği Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

Yapılan bilim fuarı açılışına Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Jandarma Komutan Vekili Akif Bekar, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Kösekul, Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adnan Yüksel, Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programdan önce Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, okul öğrencileri ile bir süre sohbet etti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda okulun folklor ekibi yöresel oyunu ile davetliler tarafından beğenildi. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Nevzat Avşar, "Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlediğimiz bilim fuarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Okulumuzun elde ettiği kazanımları koruyarak, gelişen teknoloji ile bütünleşmiş bir şekilde, Türkiye'nin 2023 ve 2071 hedeflerine, karınca misali de olsa katkı sunmak amacıyla, 'Güçlü Türkiye İçin mesleki eğitim' gerçeğini fark etmiş, öğrencilerimizi araştıran, sorgulayan ve yöresinin sorunlarına çare bulan, bilimsel düşünme ve sorun çözme yeteneği gelişmiş bir gençlik olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Açılışını yapacağımız bilim fuarında, 41 öğrencimizin 20 danışman öğretmen nezaretinde özverili çalışmalar neticesinde ortaya çıkardığı 20 projeyi beğeninize sunacağız. Öğretmen ve öğrencilerimizin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin, bilim dünyasında yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ediyorum. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımızın ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabileceklerine inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Avşar'ın konuşmasının ardından Bilim Fuarının açılışı gerçekleştirildi. 20 farklı proje görevli öğrenciler tarafından ziyaretçilere tanıtıldı.

(RK-SD-Y)



23.05.2017 12:09:50 TSI

NNNN

