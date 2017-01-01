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Cizre'de temizlik kampanyası başlatıldı



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte geliştirdiği "Temiz Cizre Benim Dünyam" projesi kapsamında çevre temizliği hakkında farkındalık oluşturmak için temizlik kampanyası başlatıldı.

Cizre Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün "Temiz Cizre Benim Dünyam" projesi kapsamında başlattığı temizlik kampanyasında minik öğrenciler cadde ve sokakları gezip çöp topladılar. Cizre Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Cizre Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla düzenlenen "Temiz Cizre Benim Dünyam" projesi çalışmaları başlatıldı. Cizre Kaymakamlığı önünde toplanan öğretmen, öğrenci ve veliler gruplara ayrılıp, sokak ve caddelerdeki katı atıkları toplamaya başladı. Beyaz tişört ve şapkalarıyla çevreden yoğun ilgi gören gönüllüler, yaklaşık 4 ton çöp topladı. 'Temiz Cizre Benim Dünyam' projesiyle Cizre halkına çevre temizliği hakkında farkındalık oluşturmak için başlatılan çalışmalar devam edecek" denildi.

(AY-MP-Y)



23.05.2017 12:15:39 TSI

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