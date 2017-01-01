Erzincan'da fuhuş operasyonu
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da yapılan fuhuş operasyonunda 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarını alması üzerine düzenlediği operasyonda 6 kadın işletmeciyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 4 kadın, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 2 kadın da "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(AA-AA-Y)
23.05.2017 12:20:11 TSI
NNNN