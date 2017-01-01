Uşak'ta FETÖ'den 12 kişi gözaltına alındı
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Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak'ta FETÖ/PDY yönelik devam eden soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişimi ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak polisi bu sabah erken saatlerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
Gerçekleşen operasyonda farklı meslek guruplarından 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ilk ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
(EÖ-MB-Y)
23.05.2017 12:23:06 TSI
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