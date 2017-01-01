ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uşak'ta FETÖ'den 12 kişi gözaltına alındı

23 Mayıs 2017 Salı, 12:23
Uşak'ta FETÖ'den 12 kişi gözaltına alındı
Uşak'ta FETÖ'den 12 kişi gözaltına alındı

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak'ta FETÖ/PDY yönelik devam eden soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişimi ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak polisi bu sabah erken saatlerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
Gerçekleşen operasyonda farklı meslek guruplarından 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ilk ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
(EÖ-MB-Y)

23.05.2017 12:23:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Uşak'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

UŞAK'TA FETÖ/PDY OPERASYONU

EN ÇOK OKUNANLAR
Manchester Arena'da terör saldırısı!
DÜNYA

İNGİLTERE'DE KONSER SIRASINDA PATLAMA!

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 400 yıllık mezarlığın sırrı çözüldü
  • 4 Bilgisayar efekti gibi görünüyor ama...