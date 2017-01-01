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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 170 yaşında



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tapu Kadastro Müdürlüğünün 170'inci kuruluş yılı münasebetiyle Tapu Kadastro Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, Kadastro Müdürü Erhan Yılmaz, Odunpazarı Tapu Müdürü İlhan Karaduman ve Tepebaşı Tapu Müdürü Nezai Aslanpençesi, Vali Azmi Çelik'i makamında ziyaret etti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 170'inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Vali Çelik, mülkiyetlerin kayıt atına alınmasını yerine getiren kurumun öneminden bahsetti. 170 yıllık tarihi olan kurumun tarihi gerçeklere de ışık tuttuğunu bildiren Vali Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuruluş yıl dönümü programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyen Tapu Kadastro Bölge Müdürü Cevdet Kılıç da, vatandaşların işlerini kolaylaştıracak çalışmaları hayata geçirdiklerini kaydetti. Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altına alarak muhafaza ettiklerini belirten Müdür Kılıç, ziyareti kabulden dolayı Vali Çelik'e teşekkürlerini iletti.

(MEB-)



23.05.2017 12:24:19 TSI

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