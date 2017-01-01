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BEBKA mayıs ayı toplantısı Eskişehir'de geçekleştirildi



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ESKİŞEHİR (İHA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) Yönetim Kurulu mayıs ayı toplantısı, Eskişehir Ticaret Odasının ev sahipliğinde Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Toplantıya, Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Azmi Çelik, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, BEBKA Genel Sekreter Vekili Yunus Fatih Kadiroğolu, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve diğer kurul üyeleri katıldı.

Bursa ve Bilecik ilinden gelen misafirleri Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Çelik, bölgenin daha çok kalkınmasına yönelik yapılan projelere BEBKA olarak destek vermeye çalıştıklarını hatırlattı. Bölge planında ortaya konan sektörel ve tematik sorunlara çözümler sunan ajansın, proje ve faaliyetlere katkı sağladığını kaydeden Vali Çelik, gündem maddelerinde yer alan yeni konuların toplantıda değerlendirileceğini bildirdi.

Daha sonra toplantı gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

(MEB-MET-Y)



23.05.2017 12:26:02 TSI

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