YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Beyşehir'de Hasta Konukevi yapımı ihaleye çıkıyor

Beyşehir'de Hasta Konukevi yapımı ihaleye çıkıyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesine kazandırılacak olan hasta konukevinin yapımı için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağı belirtildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, yapımı bitmek üzere olan yeni devlet hastanesinin yakınına yürütülen proje kapsamında yapılacak hasta konukevinin yapımına ihale sürecinin tamamlanmasının ardından başlanacağını söyledi. Beyşehir'in uzun yıllardır özlemle beklediği yeni devlet hastanesine yakında kavuşacağını belirten Başkan Özaltun, Beyşehir Gölü manzarasına sahip yeni devlet hastanesinin bölgeye hizmet vermeye başlamasının ardından, karşısına ise 11 odalı hilal mimarili hasta konukevi inşa edeceklerini kaydetti.

Yeni hastanede yatarak tedavi gören hastaların yakınları ya da refakatçilerinin yararlanacağı hasta konukevinin, ihaleyi üstlenecek firma tarafından inşa edilmeye başlanacağını ve şartname süresi içerisinde binayı tamamlayarak teslim edeceğini belirten Başkan Özaltun, "Beyşehir'de dönemimizde yine bir ilke, önemli bir projeye imza atılıyor. Halkımıza sözünü verdiğimiz yapılacak hasta konukevi, şehrimize ilçe dışından ya da taşra mahallelerinden hastaneye gelen hasta yakını ve refakatçilerimize hizmet sunacak. 11 odalı olarak inşa edilecek hasta konukevinde, kullanıcılarına bu odalarda kişisel ihtiyaçları için tuvalet ve banyo gibi donatılar da olacak. Teras katında restoran ve kafe tarzında sosyal donatılar yer alacak. Bin 680 metrekarelik inşaat alanı içerisinde inşa edilecek hasta konukevi, 1 milyon 400 bin liralık yatırım bedeli ile ihaleye çıkacak. Beyşehir Belediyesinin de hazırladığı proje ve yer temini ile katkı sunduğu hasta konukevi yapımını ise bir hayırseverimiz üstlenecek. İlçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

(US-AH-Y)



23.05.2017 12:32:48 TSI

NNNN

