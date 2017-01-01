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Düzce sanata doyacak



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - IV. Murat'ın oyuncu ve yapımcı kadrosu Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarından "IV. MURAT" ekibini makamında ağırladı. 24 Mayıs Çarşamba akşamı Düzceli sanatseverlerle buluşacak olan Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarından "IV. MURAT" ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Keleş, "Düzce sanata doyacak demiştik. Böyle bir iddiamız vardı. Böyle güzel oyunları özellikle devlet tiyatrolarını, İstanbul Şehit tiyatrolarını ve bu anlamda iş yapan bütün sanat kuruluşlarını Düzce'ye getirmeye devam edeceğiz. Tüm Düzcelileri oyunu izlemeye davet ediyorum" dedi.

(TT)



23.05.2017 12:34:05 TSI

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