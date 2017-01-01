Palerium AVM'de filografi sergisi açıldı
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ERZURUM (İHA) - Palerium AVM'de birbirinden özel 80'den fazla Filografi sergisi açıldı.
Erzurum Palerium AVM'de açılan 80'nin üzerine Filografi sergisi büyük beğeni topladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mevlüt Doğan, Palerium AVM Müdürü Musa Keskin ve konuklar tarafından serginin açılışı yapıldı. Sergi hakkında bilgi veren Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Öğretmeni Sema İnam Akkuş, serginin 3 gün boyunca Palerium AVM'de süreceğini belirterek "18 ve 55 yaş arası kadın ve erkek kursiyelerimizle birlikte yaptığımız 80'in üzerinde Filografi sergisini açtık. Yaptığımız tablolarda hat sanatı, Erzurum'u simgeleyen değerler ve özgün çalışmaları koyduk. Birbirinden özel eserlerimizin bulunduğu sergimiz 3 gün boyunca devam edecek" dedi.
(DA-AA-Y)
23.05.2017 12:48:19 TSI
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