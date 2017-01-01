Gazipaşa'da Ramazan hazırlıkları başladı
- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Ramazan hazırlıklarına başlayan İlçe Müftülüğü camilerin bakım, onarım ve boya işlerini yapıyor
(Fotoğraflı)
Ahmet Mervan Taş
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 11 ayın sultanı Ramazan ayı için camilerde hazırlıklar başladı.
Gazipaşa İlçe Müftülüğü tüm camilerde bakım, onarım, boya ve temizlik işlerinin yaparak camileri Ramazan ayına hazırlıyor. Bakım, onarım ve temizlik işlerini yakından takip eden Gazipaşa Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, "Nasıl ki bir çocuğumuz dünyaya gelecek, o dünyaya gelmeden önce onun elbiseleri, beşiği hazırlanırsa; askere gidecek oğlumuza hazırlık yapıyorsak, hacca giderken nasıl hazırlık yapıyorsak; müminlerin arınma ayı geldiğinde de hazırlık yapmamız gerekir. Bizler de camilerimizi ramazana hazırlıyoruz" dedi.
Camilerin Ramazan ayında pırıl pırıl olması için katkı sağlayan hayırsever Kandemir Görer ise "Çorbada bizim de tuzumuz olsun diye ekibimi getirerek boyama hizmetini veriyoruz. Ramazan ayımız inşallah hayırlara olur" diye konuştu.
(AMT-Y)
23.05.2017 12:51:06 TSI
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