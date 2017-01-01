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Büyükşehir'den hastalara yardım eli

23 Mayıs 2017 Salı, 13:11
Büyükşehir'den hastalara yardım eli
Büyükşehir'den hastalara yardım eli

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca'da yatağa bağımlı iki vatandaşa bakımlarının daha iyi yapılması amacıyla otomatik hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımı yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gazipaşa'dan Kaş'a zor durumdaki vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. İlçe Hizmet Birimleri işbirliği ile kırsaldaki en uzak mahallelere kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlar tespit edilerek, yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye ve havalı yatak yardımında bulunuluyor. Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'nın Salur Mahallesi'nde, felç geçiren Ramazan Önal'a bakımının daha iyi yapılması ve rahat edebilmesi amacıyla tam donanımlı hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımı yaptı. Eskicamii Mahallesi'nde de kanser hastası olan Dursun Karahan'a hayatını daha iyi koşullarda sürdürebilmesi için tekerlekli sandalye yardımı gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yılda hasta yatağı yardımı yaptığı vatandaş sayısı 300'ü aştı. Ayrıca 137 vatandaşa da tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu.
(SÇ-SÇ-Y)

23.05.2017 13:11:05 TSI
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