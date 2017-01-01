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İnönü Üniversitesinde Kore'nin kültürü ve gelenekleri tanıtıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 13:34
İnönü Üniversitesinde Kore'nin kültürü ve gelenekleri tanıtıldı
İnönü Üniversitesinde Kore'nin kültürü ve gelenekleri tanıtıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi ile Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından "Kore Kültür Günü" programı düzenlendi. Yoğun ilgi gören programda Kore'nin gelenekleri ve kültürü tanıtıldı.
Hoca Ahmet Yesevi salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, iki ülke arasındaki dostluğun daha da geçmişe dayandığını söyleyerek, Türkiye ile Kore arasındaki dostane ve samimi ilişkinin hiçbir zaman zedelenmediğini ve daha da güçlenerek devam ettiğini ifade etti. Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Müdürü Dongwoo Cho ise Kore'nin kültürü hakkında bilgi verdi. Koreli Müsteşar Cho, Kore Savaşından sonra ülkelerinin dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biri haline geldiğini belirterek, "Savaştan sonra önce küçük sanayiyle ekonomiyi büyütmeye çalıştık. Zamanla ağır sanayiyi de geliştirerek dünyanın en önemli sanayi ülkelerinden biri haline geldik" şeklinde konuştu. Türkiye ile Kore arasında çok eskilere dayanan bir dostluğun olduğunu dile getiren Kültür müsteşarı Cho, bunun günümüzde de daha da artarak devam ettiğini ifade etti. Konuşmaların ardından katılımcılara Kore'nin eğitimi, kültürü ve gelenekleri tanıtılırken, program "Kore Geleneksel Müzik" konseriyle sona erdi. Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Müdürü Dongwoo Cho ve Kore müzik ekibine çiçek verdi.
Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Kore Kültür Merkezi Müdürü Dongwoo Cho, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik ve öğrenciler katıldı.
(BT-SD-Y)

23.05.2017 13:34:48 TSI
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