YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Demirtaş, turunçgil üreticileriyle bir araya geldi

Vali Demirtaş, turunçgil üreticileriyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir ilçesi Abdioğlu Mahallesi'nde bulunan Bülent Özler Çiftliği'nde düzenlenen kahvaltı programında Adana Turunçgil Üreticileri Birliği (ADATÜB) Başkanı Rifat Karabucak ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Adana'daki tarım üretiminin ve üreticilerin beklentilerinin dile getirildiği etkinlikte üreticilerin sorunlarını dinleyen Vali Demirtaş, önemli bir tarım merkezi olan Adana'nın, tarım üretimindeki verimliğini ve kaliteyi arttırmanın önem taşıdığını söyledi.

Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel ve Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru'nun da katıldığı programda konuşan Demirtaş, hükümetin teşvikleri ve destekleri doğrultusunda, üreticilerin talep ve beklentilerinin karşılanması yönündeki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

ADATÜB üyeleri ziyaretleri dolayısıyla Vali Mahmut Demirtaş'a teşekkür ederek, ovalarda gerçekleşen asayiş olayları, yolların düzgün olmamasından dolayı nakliyede sorunlar yaşadıkları ve Mobeselerin yetersiz olduğu gibi taleplerini dile getirdi.

Vali Demirtaş ise kendisine iletilen sorunlar ile yakından ilgileneceğini belirterek, daima üreticilerin yanlarında olduklarını vurguladı.

(ELF-Y)



23.05.2017 14:05:12 TSI

NNNN

