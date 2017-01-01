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Sebze ve meyve halinde yenileme çalışması



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa merkezine hizmet veren sebze ve meyve halinde başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa merkezine hizmet veren sebze ve meyve halinde hal esnafı ve vatandaşlara daha iyi hizmet ulaştırmak amacıyla başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında idari bina ve hal binalarının iç ve dış boyamaları, ısınma sisteminin faaliyete alınması, hal dernek başkanlığının taşınması, idari bina yangın sisteminin faaliyete alınması, hal kompleksinin boyanması tamamlandı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla merkez hal ve ilçe halleri ile hal depolarında iyileştirme ve düzenleme çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda merkez hal kompleksinin tamamında düzenleme, yenileme ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdik. Yapılan çalışmalarla idari bina, hal dükkan ve depolarının çatılarının aktarımı, iç ve dış cephe boyamaları, giriş ve çıkışların düzenlenmesi ile yönlendirme çalışmaları tamamlandı. Aynı zamanda Manisa Sebze, Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği ile Büyükşehir Belediyesi olarak bir bütün halinde hizmet verebilmek için derneğimize binamız içerisinde bir oda tahsis edildi. En kısa süre içerisinde de çevre düzenleme çalışmalarına başlanacak" dedi.

Manisa Sebze, Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Mahfuz Yalçın da, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, göreve gelmesinin ardından ekibiyle birlikte ilgisini kesmeyip her zaman destekleri bizim üzerimize olmuştur. Son yapılan çalışmalarla Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanımız Halis Satılmış ve ekibi halimizin ihtiyaçlarını kulak ardı etmeden bize yardımcı oldu. Bu ilgiden dolayı şahsım ve esnaf arkadaşlarım adına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine sonsuz şükranlarımı sunarım" dedi.

(AY-Y)



23.05.2017 14:31:50 TSI

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