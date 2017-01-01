YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrenciler bilgileriyle yarıştı

Öğrenciler bilgileriyle yarıştı



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışmasında ilçede dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Manisa Yunusemre Belediyesi, Manisa Şehzadeler Belediyesi ve Sağlık-Sen'in sponsorluğunu yaptığı, Manisa Sancaklı Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği'nin organizesi ile Sarıgöl'de Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması düzenlendi. Sarıgöl Anadolu İmam-Hatip Lisesi Toplantı Salonunda düzenlenen yarışma sonunda ise dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende konuşan Sarıgöl Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürü Muzaffer Erbay, dereceye giren öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi. Yarışmada liseler kategorisinde Şehzadeler Anadolu İmam-hatip Lisesi öğrencisi Furkan Uysal 1., Sarıgöl Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencisi Melih Aldıç 2., Sarıgöl Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencisi Barış Akar 3. oldu. Ortaokullar kategorisinde ise Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulu öğrencisi Özkan Yeşilçimen 1., Sarıgöl Mustafa Metin Ortaokulu öğrencisi Melike Eryılmaz 2., Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeliha Reyyan Eroğlu 3. oldu. Küçükler bölümünde mansiyon ödülü ise Sarıgöl Mimar-Sinan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Dilek Cavlak'a verildi.

Ödül törenine Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasemin Oral, Sarıgöl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şube Müdürü Niyazi Kara, Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Açıkgöz, Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muzaffer Erbay, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

(VS-AY-



23.05.2017 14:36:12 TSI

NNNN

