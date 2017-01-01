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Ankara'da Eskişehir şiir rüzgarı esti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirli şairler, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM)'nin davetlisi olarak gittikleri Ankara'da adeta Eskişehir rüzgârı estirdiler.

Etkinlik programını Eskişehirli yazar Ergun Veren sundu. Programda, İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, Eskişehirli ve Ankaralı şairler hazır bulundular. İLESAM Genel Başkanı Parmaksız, yaptığı açılış konuşmasında, ''Eskişehirli şairleri, genel merkezimizde ağırlamaktan son derece mutluyuz. Eskişehir şair ve yazarlarıyla ağırlığı olan bir şehrimizdir" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel de, "Bizleri buraya davet eden İLESAM yönetimine teşekkür ederim. Bizler, Yunus Emre'nin hoşgörüsü, Nasrettin Hoca'nın nüktedanlığı, Seyit Battal Gazi'nin yiğitliği ile sizleri selamlıyoruz. Eskişehir'de derneğimiz 25 yıldır bir şiir akademisi olarak çalışmaktadır diye belirtti.

Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel, İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız'a, Eskişehirli Fotoğraf Sanatçısı Battal Gazi Barlas'ın ''Yunus Emre Resim Tablosunu'' armağan etti. Eskişehirli Prof. Dr. Müzeyyen Buttanrı da, Parmaksız'a kitaplarını ve eserlerini sundu.

İLESAM'ın düzenli olarak icra ettiği "Cumartesi Sohbetleri ve Şiir Dinletisi'' etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen program, Eskişehirli Prof. Dr. Halil Buttanrı'nın, ''Günümüz Eskişehir Şairleri ve Şiirleri'' konulu konferansıyla devam etti. Eskişehirli şairler, sıra ile şiirlerini okudular. Program sonunda etkinlik içinde hazır bulunanlara, Eskişehir Şairler Derneği tarafından Met helvası ikram edildi.

(MEB-MET-Y)



23.05.2017 14:37:10 TSI

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