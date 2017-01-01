YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Minik gazetecilerden Başkan'a soru yağmuru

Minik gazetecilerden Başkan'a soru yağmuru



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Anaokulu öğrencileri, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nu ziyaret etti.

Anaokulu öğrencileri, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile röportaj yapmak için bir ziyaret gerçekleştirdi. Minik gazetecilerin gündeminde ise turizm vardı. Öğrenciler Başkan Subaşıoğlu'nu soru yağmuruna tuttu. Subaşıoğlu, öğrencilerin sorularını tek tek yanıtladı.

Röportajın ardından Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, minik gazetecilere hem ziyaretleri hem de yönelttikleri sorular için teşekkür ederek hediyeler verdi.

(İHA-Y)



23.05.2017 14:59:19 TSI

NNNN

