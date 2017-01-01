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Minik gazetecilerden Başkan'a soru yağmuru

23 Mayıs 2017 Salı, 14:59
Minik gazetecilerden Başkan'a soru yağmuru
Minik gazetecilerden Başkan'a soru yağmuru

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Anaokulu öğrencileri, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nu ziyaret etti.
Anaokulu öğrencileri, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile röportaj yapmak için bir ziyaret gerçekleştirdi. Minik gazetecilerin gündeminde ise turizm vardı. Öğrenciler Başkan Subaşıoğlu'nu soru yağmuruna tuttu. Subaşıoğlu, öğrencilerin sorularını tek tek yanıtladı.
Röportajın ardından Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, minik gazetecilere hem ziyaretleri hem de yönelttikleri sorular için teşekkür ederek hediyeler verdi.
(İHA-Y)

23.05.2017 14:59:19 TSI
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