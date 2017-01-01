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Sosyal Medya'dan algı yaratanlar için 'Siber Suçlar' devrede

- Muğla genelindeki oda, birlik, dernek yöneticilerinin katılımı ile Muğla Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Terör ve Terör olayları' seminerinde konuşan Vale Amir Çiçek, sosyal medya kanalıyla olmayan olayları olmuş gibi paylaşanlar hakkında Siber Suçların devreye girdiğini açıkladı.



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Emniyet Müdürlüğü, ilçelerde gerçekleştirdiği terör ve terör olayları ile ilgili bilgilendirme toplantısının sonuncusunu Muğla Emniyet Müdürlüğü Gaffar Okkan toplantı salonunda Muğla genelindeki turizm sektörü temsilcileri, odalar ve dernekler ile yaptı. Toplantıya Vali Amir Çiçek ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Numan Öksüz de katıldı.

Turizmin küresel ekonomi yaratan çok önemli bir aktivite olduğunu belirten Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, "Ülkemiz ekonomisi açısından da turizmin çok önemli bir yer tuttuğunu ve ilimiz Muğla açısından da turizmini en önemli gelir kaynaklarından birisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Yaklaşık 3 milyon civarında yabancı turistin, bir o kadar da yerli turistin sirküle olduğu, dünya açısından da çok önemli bir destinasyona sahip bir il Muğla. Terörizm en basit anlamıyla siyasal şiddet demektir. Politik bir amacı olan, bir organizasyonu olan, emir komuta içerisinde faaliyet gösteren, diğer çıkar amaçlı suç örgütlerinden farklılık gösteren, temel hedefinin siyasal hedefler olduğu bir yapıdır. Terörizm, aslında ırk, din, dil, coğrafya farkı gözetmez. Bir turist, bir yerli fark etmez, her an terörizmin hedefi olabilir. Terörizm kesinlikle ve kesinlikle sınır aşan küresel nitelikli bir olgudur" dedi.

Demokrasinin beşiği denilen, demokratik uygulamalarla dünyada lider pozisyonunda bulunan ülkelerin muhatap oldukları, karşı karşıya kaldıkları terör olayları karşısında çok sıkı önlemler alabildiğini söyleyen Çetinkaya, "Muğla'nın özellikle büyük turistik ilçelerinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından terörist girişimlere karşı çok değişik önlemler alınmaktadır. Bütün ilçelerimizde güvenlik kamera ve MOBESE sistemleri bulunmaktadır. Bizler emniyet güçleri olarak önlem alıyoruz. Fakat bize katkı veren en önemli unsur sizlersiniz. Ne kadar güvenlik kamerası olursa olsun, esnafın, vatandaşın, işletmecilerin, sektörde çalışan işçilerimizin bu konuda bizlere yardımcı olması gerekir. Güvenlik güçleri olarak sizlerden bu konuda özellikle dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durmak istiyorum. Emlakçılarımızdan günübirlik kiralanan konutlarda kalan vatandaşlar ile ilgili bizlere bilgi verilmesi gerekir. Bunun yanında işletmelerin mevsimlik çalışan işçilerin güvenlik güçlerine bildirilmesi, kimlik bildirimlerinin yapılması, turistik yat ve tur işletmelerinin şüphelendikleri kişiler ile ilgili 112 veya bildiği, tanıdığı, polis, jandarmaya veya Sahil Güvenlik ekiplerimize anında bilgi vermesi gerekir. Bunun yanında özel güvenlik personellerimiz de çok dikkatli olmaları ve işlerini önemsemelerini istiyoruz. Eğer bir ilçemizde 300 MOBESE varsa, 100 bin de vatandaşımızın gözü var. Bu bizim en büyük güvencemiz" dedi.

"Siber Suçlar devreye giriyor"

Toplantıya katılan Muğla Valisi Amir Çiçek, kimsenin endişesi olmaması gerektiğini belirterek, "İngiltere'de gece bir patlama oldu. İngiltere terör demiyor, patlama diyor. Türkiye'de olsa, patlama, terör diyerek bir algı oluşturulur. Turizm öyle bir olaydır ki, üç yıldır çalıştığımı ve sahada olan birisi olarak turizm çok esnek ve çok hassastır. Özellikle güvenlik konusunda bir olumsuzluk olduğu anda bir anda yön değişir. Adi bir asayiş olayı birden büyütülerek bir algı oluşturuluyor. Bu konuda medyamızı teşekkür ediyorum. Hem mahalli medyamız, hem de ulusal medya temsilcilerimiz bu konuda çok hassas davranıyorlar. Bizim gibi bu hassasiyeti onlar da taşıyorlar. Ama bazıları var, hiç turizm ile ilgisi olmayan, medya ile ilgisi olmayan, bazı olaylar bir bakıyorsunuz sosyal medya büyütülüyor. Ama yine kendi içimizde, sosyal medyayı iyi kullanan nedense böyle olumsuzluklardan kendine göre mutlu olan bir kesim var. Onlarla da iyi mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımı söylüyorum. Bu konuda Siber Suçları faaliyete geçireceksiniz diye. Öyle asılsız, ortada herhangi bir şey yok, turizmi olumsuz etkileyecek ve bu gayret içinde olanlar için de hukuki olarak yaptırımı var. Bu konuda basının hiç alakası yok, bu konuda basını suçlayamazsınız. Bunun önüne geçmemiz elbette ki mümkün olmayabilir ama kusura bakmasınlar gece gündüz Siber Suçları faaliyet geçiriyoruz. Bunu ilk defa söylüyorum. Turizm için bunu yapacağız. Herkesin bir haberleşme özgürlüğü, haberleşecek. Ama bu haberleşme değil, doğru olmayan bir şeyi algı oluşturmak için yaymaktır" dedi.

(BT)



23.05.2017 15:49:09 TSI

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