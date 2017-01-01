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Kozan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden kermes

23 Mayıs 2017 Salı, 15:51
Kozan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden kermes
Kozan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden kermes

(Fotoğraflı)

Emre Bozdemir
ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından devlet hastanesi girişinde kermes etkinliği düzenlendi.
Kozan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hasta ve yakınları tarafından hazırlanan el işi ürünlerin yer aldığı kermesin açılışı gerçekleşti. Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İbrahim Etem Özsoy, Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kubilay Uçar, Hastane Müdürü İdris Sürek, Başhemşire Gülbahar Kanlı, Müdür Yardımcısı Ayşe Uçar ve çok sayıda hasta yakını, hastalar ve davetlilerin katılımı ile gerçekleşti.
Açılış sonrası kermes alanını gezen Genel Sekreter Özsoy kermeste yer alan ürünler hakkında görevliler ve Başhekim Kubilay Uçar'dan bilgi aldı.
Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. İbrahim Ethem Özsoy, "Bu insanlar buraya geldikleri zaman hayata daha güzel bakıyorlar. Bakış açıları değişiyor, hastaneye yatmaları azalıyor, biz bunları sabah evden alıyoruz akşama kadar buralarda gerekli eğitimlerini alıyorlar, tedavileri gerekiyorsa tedavilerini oluyorlar, akşam ailelerinin yanına gidiyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ben üç ayrı gruba teşekkür edeceğim. Birincisi bu emekle bu işi yapan hastalarımıza ve onlara destek olan ailelere, onları her gün evlerinden alıp buraya getirip akşam kadar onların her türlü hastalığı ve diğer ihtiyaçları ile ilgilenen hastane personellerimize ve doktor arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz üçüncüsü de Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda bize destek veriyor. Halk Eğitim Merkezleri Müdürlüklerine de eğitmen katkısı için teşekkür ediyoruz" dedi.
Kozan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören ve kilim dokuma kursundan yararlanan Ferhat Can, "Kozan Toplum Ruh Salığı Merkezinin kermesine katıldım. Biz toplum ruh sağlığı merkezi olarak burada kursiyer olarak çalışıyoruz, işimizden memnunuz. İki buçuk senedir buraya geliyorum ve buranın kayıtlı hastasıyım. İşimizden de memnunum" diye konuştu.
Öte yandan, Kozan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalar tarafından hazırlanan Kozan figürlü tablo da Başhekim Kubilay Uçar tarafından Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. İbrahim Ethem Özsoy'a takdim edildi. Özsoy ise tabloyu Genel Sekreterliğin en güzel yerine asacağını kaydetti.
Kozan Toplum Ruh Salığı Merkezi tarafından Kozan Devlet Hastanesi girişinde bulunan kermesin iki gün süreyle açık olacağı ve gelirinin Kozan Toplum Ruh Salığı Merkezinde tedavi gören hastaların hizmetinde kullanılacağı öğrenildi.
(EMR-Y)

23.05.2017 15:51:37 TSI
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