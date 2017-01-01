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Germencik Türk Kültür Evinde kara kalem resim sergisi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Germencik Kent Meydanında gerçekleşen 2. Kültür Sanat Çalıştayı sonrası Kara Kalem resim uzmanı Fuat Akçay'ın sergisi ile Germencik sanat ile buluştu.

23 Mayıs tarihinde açılışı yapılan ve Kent Meydanında bulunan Türk Kültür Evi'nde sanat severleri bekleyen kara kalem çalışmaları büyük ilgi görüyor.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği sergi 25 Mayıs Perşembe gününe kadar Kültür Evi'nde sergilenecek.

Sanatçı Fuat Akçay, herkese hitap eden eserlerini uzun zamandır yaptığı çalışmalardan derlediğini dile getirirken, "Germencik Belediye Başkanı sayın Ümmet Akın özellikle eğitim, sanat ve sanatçıya verdiği değer ile tanınan ve sevilen bir isim. Bana da sergi konusunda Kültür Evi'nin kapılarını açtılar. Başta Belediye Başkanı sayın Ümmet Akın ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü personeline teşekkürlerimi sunuyorum. Sergimizi ücretsiz olarak herkes gelip görebilir. 25 Mayıs Perşembe gününe kadar sergimiz tüm halkımızın hizmetinde olacak'' dedi.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ise, "Sanat ve eğitim bizler için her zaman bir adım daha önde. Mümkün olduğunca bu anlamda Germencik ve Mahallelerimizde çalışmalarımızı bu yönde yapmaya gayret gösteriyoruz. Kara kalem ustası değerli sanatçı Fuat Akçay'da sanata farklı bir yaklaşım ile renk vermeye çalışan değerli bir insan. Kendisinin eserlerini herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple Germencik Belediyesi olarak kendisine Türk Kültür Evi'nin kapılarını açtık. Sergisi hayırlı olsun'' dedi.

(OD-MB-Y)



23.05.2017 16:17:44 TSI

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