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Bir yılın emeklerini sergilediler

- Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi büyük beğeni topladı

- Bine yakın eserin yer aldığı sergi sonunda düzenlenen defile izleyenleri büyüledi



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu sergisinde bine yakın eser görücüye çıkarken düzenlenen defile ise katılımcıları adeta büyüledi.

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi Halk Eğitim Merkezi tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu fuayesinde yılsonu el sanatları sergisi düzenlendi. Yaklaşık bin eserin yer aldığı sergi kurdele kesiminin ardından katılımcılar tarafından gezildi. Fuaye salonundaki serginin ardından katılımcılar Lale Salonunda düzenlenen Giyim Üretim Teknolojisi, Takı Tasarımı ve Gümüş İşlemeciliği kurslarında görevli öğretmenlerin hazırlamış olduğu ürünlerden oluşan Gelenekten Geleceğe adlı defileye katıldı.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi olarak toplamda 473 kurs açtıklarını anlatan kurum müdürü Mehmet Kanca, "Bu kurslarından şuana kadar 9 bin 19 kursiyerimiz belge almıştır. Bu kursların düzenlenmesinde ve hayata geçirilmesi hususunda ben ve idareci arkadaşlarımızın yanında okullarımızdan ve diğer kurumlarımızdan temin ettiğimiz lisans, ön lisans ve lise mezunu öğretmen, uzman ve usta öğreticilerimizle beraber başarıyı yakalamış bulunmaktayız." dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, "Eğitim ve öğrenme süreci hayat boyu devam eden bir süreçtir. Bunu en iyi anlatan kuruluşlarımızın başında da halk eğitim merkezleri geliyor. Ne mutlu ki Şehzadeler'in sakinleri 'Yaşımız şudur', 'Konuğumuz budur' demeden 'Öğrenmenin yaşı yoktur' diyerek her mümin kadın ve erkeğin üzerine ilim öğrenmek farzdır diyen sevgililer sevgilisinin bu önerisini adeta hayatlarınıza tatbik ederek kursa katıldınız, eserler ürettiniz ve bugün de bunların sergilenmesi vesilesiyle hep birlikte bir aradayız. Allah hepinizden razı olsun. En büyük teşekkürü sizlere sunuyorum, ne mutlu sizlere diyorum." şeklinde konuşarak her türlü desteği verdiklerini vermeye de devam edeceklerini söyledi.

Yılların ilerlemesiyle birlikte halk eğitim merkezi kurslarının sergilerinin de değiştiğini vurgulayan Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise şunları söyledi:

"1995 yılından bu yana halk eğitim sergileri açan bir kaymakam olarak aşağıdaki eserleri gördüğümde bir kere daha mutlu oldum. Neden? Eskiden halk eğitim sergisi dediğimizde dikiş, nakış, dokuma atölyeleri olurdu ama aşağıda gördük ki artık paraya dönebilen, nakde dönebilen ve gözlerimize hitap eden ürünler meydana getirmişiz. Şehzadeler ilçesini Manisa'nın geleceğin turizm merkezi olarak görüyorum. Turist İzmir'den geldiğinde, Türkiye'nin değişik noktalarından geldiğinde, dünyanın değişik noktalarından geldiğinde ona bir şey satmak zorundasınız. Aşağıda görmüş olduğumuz eserler de satılabilecek ürünler."

Yapılan konuşmaların ardından Giyim Üretim Teknolojisi, Takı Tasarımı ve Gümüş İşlemeciliği kurslarında görevli öğretmenlerin hazırlamış olduğu ürünlerden oluşan Gelenekten Geleceğe adlı defile katılımcıları büyüledi. 35 eserin yer aldığı defile sonunda Halk Oyunları kurslarında görevli öğretmen ve kursiyerlerin hazırladığı Anatolya adlı halk oyunları gösterisiyle etkinlik sona erdi.

Serginin açılışına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in eşi Fatma Dilek Güvençer, İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Eğitim Bir Sen Manisa İl Başkanı Mesut Öner, davetliler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(SC-Y)



23.05.2017 16:18:22 TSI

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