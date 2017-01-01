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Başdenetçi Ömer Yürekli'den TESKİ'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Sağlık Bakanlığı Başdenetçisi Ömer Yürekli, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kısa bir süre önce TESKİ Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan İbrahim Halıcı da bulundu. Ziyaret sırasında TESKİ'nin il genelinde sürdürdüğü çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Müdür Başa özellikle TESKİ'nin yaptığı çalışmalar neticesinde, Tekirdağ'ın sağlıklı içme suyunda ülke genelinde iyi bir duruma geldiğini vurguladı. Başdenetçi Yürekli de, TESKİ'nin bu örnek çalışmaları neticesinde Tekirdağ halkının sağlıklı su içmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, başta Genel Müdür Başa olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

(YG-SO-Y)



23.05.2017 17:11:28 TSI

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