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Büyükşehirden dolandırıcılık uyarısı

23 Mayıs 2017 Salı, 18:16
Büyükşehirden dolandırıcılık uyarısı
- Büyükşehir Belediyesi uyardı: "Telefonla para isteyenlere inanmayın"

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklama ile kendisini üst düzey belediye yöneticisi şeklinde tanıtarak vatandaşlardan para talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, son zamanlarda bazı kişilerin telefonla iş adamları, esnaflar ve vatandaşları arayarak kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı gibi tanıttıkları belirtilerek şu uyarılarda bulunuldu: "İsim de vererek vatandaşlara ulaşan ve profesyonel oldukları değerlendirilen bu dolandırıcıların farklı bahanelerle yardım, katkı, destek adı altında para talebinde bulundukları anlaşılmıştır. Belediyemizin hiç bir nedenle ve telefon aracılığıyla ya da mektup, e-posta, mesaj gibi iletişim araçlarıyla vatandaşlarımızdan para talebinde bulunması söz konusu değildir. Konuyla ilgili olarak vatandaşlarımızın duyarlı olmasını ve böyle bir durumla karşılaştıkları takdirde güvenlik güçlerine ve belediyemize ulaşarak bilgi vermelerini önemle rica ederiz."
(SAM-SLH-Y)

23.05.2017 18:16:46 TSI
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