YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Süleymanpaşa Belediyesi mahalle iftarları başlıyor

Süleymanpaşa Belediyesi mahalle iftarları başlıyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilecek Süleymanpaşa Belediyesi Mahalle İftarları Ramazan ayının gelmesi ile birlikte başlıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her akşam ayrı bir mahallede gerçekleştirilecek iftarlarda binlerce Süleymanpaşalı oruçlarını birlikte açmanın huzurunu yaşayacak. 28 Mayıs Pazar günü Karadeniz Mahallesi ile başlayacak mahalle iftarları 23 Haziran Çarşamba günü Ertuğrul Mahallesi ile sona erecek.

(YG-Y)



23.05.2017 18:23:41 TSI

NNNN

