Süleymanpaşa Belediyesi mahalle iftarları başlıyor
(Fotoğraflı)
TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilecek Süleymanpaşa Belediyesi Mahalle İftarları Ramazan ayının gelmesi ile birlikte başlıyor.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her akşam ayrı bir mahallede gerçekleştirilecek iftarlarda binlerce Süleymanpaşalı oruçlarını birlikte açmanın huzurunu yaşayacak. 28 Mayıs Pazar günü Karadeniz Mahallesi ile başlayacak mahalle iftarları 23 Haziran Çarşamba günü Ertuğrul Mahallesi ile sona erecek.
(YG-Y)
23.05.2017 18:23:41 TSI
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