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Mudanyalı çinicilere sertifika

23 Mayıs 2017 Salı, 18:26
Mudanyalı çinicilere sertifika
Mudanyalı çinicilere sertifika

(Fotoğraflı)

Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde açılan çini boyama kursunu bitiren kadınlar sertifikalarını aldı.
Giritliler ve Yanyalılar Kültür Dayanışma Derneği'nin Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü ile ortaklaşa açtığı seramik ve cam teknolojisi alanındaki çini boyama kursu sona erdi. Kursa katılan 20 kadın kursiyer sertifikalarını aldı. Mudanya Alaçatı Muhallebicisi'nde düzenlenen kahvaltılı törene kursiyerlerin yanı sıra dernek üyeleri de katıldı. HEM eğitmeni Sara Özçelik'in öğreticiliğinde haftada 2 gün yıl boyunca süren kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı. Bu arada kurs hocasına altın hediye edildi.
(HK-MŞ)

23.05.2017 18:26:50 TSI
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