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Şanlıurfa'da kapalı gözyaşı kesesi ameliyatı yapıldı



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ŞANLIURFA (İHA) - Birecik Devlet Hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Hamdi Taşlı ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yıldırım tarafından endoskopik DSR kapalı gözyaşı kesesi ameliyatı yapıldı.

Birecik Devlet Hastanesine gözyaşı kesesi iltihabı şikayeti ile gelen bir hastaya Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hamdi Taşlı ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yıldırım tarafından endoskopik DSR kapalı gözyaşı kesesi ameliyatı yapıldı. Kapalı gözyaşı kanalı ameliyatı sonrası hasta 24 saat içinde taburcu edildi. Göz ameliyatı sonrası açıklama yapan, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yıldırım, "Lakrimal kese göz yaşı kesesi ve nazolakrimal kanal gözyaşı kanalı hastalıkları kendini gözde yaşarma ile gösteren, çeşitli nedenler ile ortaya çıkan bir grup hastalıktır. Tedavileri nedenlere yöneliktir. Özellikle medikal tedaviye yanıtsız hastalarda cerrahi tedavi yöntemi olarak dokriyosistorinostomi (DSR) sıkça tercih edilmektedir. Günümüzde giderek popüler hale gelen ve yalnızca burun içinden gerçekleştirilen endoskopik DSR ameliyatı ise daha az travmatik olması, daha kısa sürmesi, kanamanın çok az olması ve en önemlisi yüzde herhangi bir estetik veya kozmetik problem oluşturmaması ile ön plana çıkmaktadır. Ameliyat sonrası gözyaşı kanalına konulan silikon tüpler 2 ile 6 ay arasında hastada kalmaktadır. Hastamızda uzun zamandır kanal tıkanıklığı ve göz yaşı kanalında uzun süredir tedaviye yanıt vermeyen enfeksiyon mevcuttu. Biz de bu ameliyatı ilk kez ilçe hastanemizde gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hastamız 24 saat içinde taburcu ederek Birecik ve çevre ilçelerdeki hastalarımızın artık büyük merkezlere gitmelerine gerek kalmadı" diye konuştu.

Birecik Devlet Hastanesi Başhekim Güney Cem Bülbüloğlu, "Öncelikle bu başarılı ameliyata imza atan değerli doktorlarımızı kutluyorum. Hastanemizde ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Amacımız Birecik ve çevre halkına iyi bir hizmet vermek olup gelen hastalarımızı tedavilerini zamanında ve sorunsuz olarak yaparak sağlıklarına kavuşmalarınız sağlamayı amaçlamaktayız. Daha önce hastanemizde yapılmayan Kapalı gözyaşı kanalı ameliyatı uzman doktorlarımız eşliğinde çok rahat yapabilmekteyiz. Birecik ve çevre halkına hizmet vermek konusunda elimizden gelen tüm desteği sağlayarak hastalarımızı çevre hastanelerle göndermeden tedavilerini yapmayı öngörmekteyiz.Hastanemizde vatandaşlarımız tarafından Birecik'te yeterli tedavi imkanının olmadığı ön yargısı mevcuttu. Bizde bakanlığımız desteği ile hem doktor kadromuzu hem de tıbbi cihazlarımızı geliştirerek yaptığımız tedaviler ile bu ön yargıyı kırmaya çalışıyoruz" dedi.

(AK-SD-Y)



23.05.2017 19:37:35 TSI

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