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AÖF'ten tanıtım etkinliği

- Anadolu Üniversitesi, bütün öğrencilere veya mezunlara sınava girmeden ikinci üniversite okuma imkanı sunuyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Adana Seyhan ve Toros büroları Çukurova Üniversitesi'nde tanıtım etkinliği düzenledi.

Çukurova Üniversitesi kampüsündeki etkinlikte Anadolu Üniversitesi, 2. Üniversite Kayıtları ve 2. Üniversite Bölümleri hakkında bilgi verildi. AÖF Bürosu yetkilileri, Anadolu Üniversitesi, bütün öğrencilere veya mezunlara sınava girmeden ikinci üniversite okuma imkanı sunduğunu, kayıt için

bir üniversitede okuyor veya üniversitede bir bölümden mezun olma şartı bulunduğunu belirtti.

Anadolu Üniversitesi AÖF bürosu yetkilileri, ikinci üniversite okumak sınava girmeye gerek olmadığını ve kontenjan sınırlaması bulunmadığını isteyen öğrencileri, daha detaylı bilgilendirmek için Çukurova Üniversitesi Kampüsü'ndeki tanıtım standına beklediklerini bildirdi.

(ELF-Y)



24.05.2017 08:08:52 TSI

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