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Nazilli Belediyesi, Posoflulara yeni çatı yaptı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi, Posoflular Derneği binasının iç ve dış cephe boyası ile yeni çatı yapım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın derneğe daha önceki ziyaretleri sırasında Dernek Başkanı İlhan Değirmenci ve Dernek üyelerinin taleplerini ve sorunlarını dinlemiş ve gerekenlerin yapılması konusunda gerekli sözü kendilerine vermişti. Dernek binasının öncelikli sorununun çatısıyla ilgili olduğu bilgisini alan Başkan Alıcık, gerekenin yapılması konusunda talimatlarını verdi. Nazilli Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri öncelikle binaya yeni bir çatı bunun yanında da binanın ön ve yan cephesine yağmurdan ve güneşten korunma amaçlı olarak yarım çatı yaptı. Binanın iç ve dış cephe badanaları yapılırken ayrıca ikinci katında bulunan tuvaleti yenilendi.

Dernek binasına yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Posoflular Derneği Başkanı İlhan Değirmenci ile Dernek üyeleri Başkan Haluk Alıcık'a teşekkürlerini iletti. Yapılan çatı çalışmaları sayesinde yaz kış artık daha rahat edeceklerini belirten İlhan Değirmenci, "Emeği geçen her kesin ellerine sağlık" dedi.

Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli'de hizmet veren derneklere sivil toplum kuruluşu örgütlerine sahip çıktıklarını ifade ederek ihtiyaçları olduğunda yardım ve destekleri ile her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

(MB-Y)



24.05.2017 09:26:48 TSI

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