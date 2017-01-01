Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi'nde Pilav Günü etkinliği
(Fotoğraflı)
HATAY (İHA) - Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi 1. Bahar Şenliği çeşitli etkinliklerle sona erdi. 17-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Bahar şenliğinin finalinde pilav dağıtıldı.
Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi 1. Bahar Şenliği kapsamında şenliğin kapanışı pilav günü etkinliğiyle gerçekleşti. Pilav dağıtımı öncesi fotoğraf sergisini ziyaret eden okulun mezunları, fotoğrafları görerek duygulu anlar yaşadı.
Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi bahçesindeki gerçekleşen Pilav Günü etkinliğine Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir, CHP Samandağ İlçe Başkanı İbrahim Aydoğan, Ayhan Kara Vakfı Başkanı Ayhan Kara, Meclis Üyesi Av. Levent Fırıncıoğulları, Sabit Yorgun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte pilav ve ayran dağıtıldı.
Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi 1. Bahar Şenliği, Yerel müzik grubu Düş Sahnesi, okulun müzik gurubu, şiir dinletisi, skeç gösterimi ve Şarkıcı Melis Kar konseriyle son buldu.
(ELF-Y)
24.05.2017 10:57:22 TSI
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