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Mobilize PTT aracı Bayırköy'de hizmete girdi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - PTT Genel Müdürlüğü tarafından 'PTT Her Yerde' sloganıyla hizmete sunulan Mobilize PTT Aracı Bayırköy'de hizmete girdi.

Mobilize PTT Aracı tanıtımın sırasında açıklama yapan PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt, bu araç ile iş yerlerinin olmadığı acil ihtiyaç duyulan yerlerde Bayırköy halkının hizmetine sunulacağını söyledi.

Hizmetten memnun kaldığını belirten, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ise, "Beldemiz posta acenteliğinin bir süredir kapalı olmasından dolayı vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, PTT Başmüdürlüğü tarafından cuma günleri beldemiz meydanında Mobil Hizmet aracının tüm gün her türlü hizmeti vermek üzere beldemizde bulunacak" dedi.

(CKT-DA-Y)



24.05.2017 10:58:55 TSI

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