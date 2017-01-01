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Vali İsmail Ustaoğlu, Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisine katıldı



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Bayburt Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Vali İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu'nun açılışını birlikte gerçekleştirdikleri sergide merkezde eğitim gören kursiyerlerin çalışmaları sergileniyor.

Sergi açılışında konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt'un köklü bir kültürel geçmişe sahip olduğunu ve bu nedenle böylesi sergilerin çok önemli olduğunu belirtti. Halk Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilen çalışmaların yöre kültürünün canlı tutulmasına katkı sunduğunu dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu, "Özellikle yöremizdeki kadınlar olmak üzere burada usta öğreticilerimizin önderliğinde el emeği göz nuru ürünler ortaya koyuyorlar. Bu anlamda hem kültürümüzü canlı tutmak hem de gelecek kuşaklara bu kültürü aktarma noktasında Halk Eğitim Merkezleri çok önemli görevler yerine getiriyor." dedi.

Merkezde verilen eğitimlerin kadınları sosyal yaşam içerisinde farklı aktivitelerle buluşturduğuna değinen Vali İsmail Ustaoğlu, "Kadınların aile bütçelerine katkı sunmaları açısından da bu çalışmalar farklı bir misyonu yerine getiriyor. Çünkü bir taraftan kültürü yaşatmak ne kadar önemliyse diğer taraftan bunu ekonomik bir değere dönüştürmek açısından da bu çalışmalar son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Algan ise merkezin tüm vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli kurslar düzenlediğini bildirdi. Merkezde farklı dallarda 251 kurs açıldığını aktaran Algan, "6 bin 400 vatandaşımıza eğitim vermiş bulunuyoruz. Ayrıca 850 Açık Öğretim öğrencisinin de lise ve ortaokullara kayıtları yapılmıştır. Halk Eğitim Merkezimizde açtığımız bu sergide her ne kadar el sanatları, çeyiz ürünleri ağırlıklı olarak yer alsa da bu alanda açılan kurslarımız, diğer kurslarımızın yüzde 10'una denk gelmektedir. Bu da Halk Eğitim Merkezimizin farklı alanlarda yaptığı çalışmaların en büyük göstergesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali İsmail Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ile birlikte sergi açılışını gerçekleştirdi.

Sergiye Vali İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu ile birlikte İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdullah Kahveci, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan ve vatandaşlar katıldı.

(YY-AT-Y)



24.05.2017 11:13:03 TSI

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