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Rize'de yaz spor okulları açılıyor



RİZE (İHA) - Türk sporuna geleceğin elit sporcularını kazandırmak çocuk ve gençlerin yaz tatillerini değerlendirebilmeleri amacıyla Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlere yönelik olarak 29 branşta İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri açılacağı belirtildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, 15 Mayıs 2017 tarihinde başlayan başvuruların, 29 Haziran'da sona ereceğini hatırlattı. Çelik, başvuruların Müftü mahallesinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu ile Gezici Hizmet Karavanı'nda yapılacağını, yüzme branşı için başvuruların ise İslampaşa mahallesinde yer alan yüzme havuzuna yapılacağını belirtti. Müracaatta bulunacakların başvuru formunu doldurarak 1 adet fotoğraf ile kayıt yaptırabileceklerini ifade eden Çelik, 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 11.00'da Yeni Şehir Spor Salonu'nda düzenlenecek törenle İl Spor Merkezleri'nin açılacağını kaydederek, yaz spor okullarında uygulanacak olan spor dallarının yüzme ve futbol dışında tamamen ücretsiz olacağını, yüzme ve futbol branşının aylık cüzi miktarda ücrete tabii olacağını söyledi.

Yaz spor okullarının çocukların spor yapması için bir şans olduğunu vurgulayan Çelik "Görev, amaç ve sorumlulukları içerisinde yer alan sporu, her yaştaki insanlara yayarak onlara sağlıklı bir yaşam sunmak, okulların tatile girmesi ile birlikte gençlerimizin ve çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirerek, onları zararlı alışkanlıklardan ve kahve köşelerinden koruyarak spor alışkanlığını kazandırmak, iyiyi kötüyü ayırt edebilecek sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde geleceğine güvenle bakan bir nesil yetiştirmek ve aynı zamanda da yetenekli gençlerimizi tespit ederek Türk sporuna geleceğin elit sporcularını kazandırmak amacıyla yaz spor okullarında 29 branşta hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

(BAS-ÖS-Y)



24.05.2017 11:28:53 TSI

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