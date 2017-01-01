YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mevsimsel geçişlerde saç dökülmesine dikkat

Mevsimsel geçişlerde saç dökülmesine dikkat



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Mevsimsel geçişler sırasında saçlarda dönemsel dökülmelerin olabildiğini belirten Dr. Emrah Çinik, bu dökülmelerin ani hava değişimlerine bağlı olduğunu söyledi.

Dr. Emrah Çinik, "Mevsimsel geçişler sırasında saçlar da dönemsel dökülmeler olabiliyor özellikle yaz mevsiminde sonbahara geçerken saç dökülmesi normalden fazla görülmektedir, bu oran günde 100-200 saç dökülmesi olarak tarif edebiliriz, bu durum hava sıcaklığının ani değişimlerinin yanı sıra havadaki mem ve su oranının değişimine de bağlıdır havalar iyice soğuyup kış mevsimi geldiği zaman maçlardaki dökülme de normalleşmeye başlamaktadır ve rutin halini almaktadır" dedi.

Sonbaharda saç dökülmesi için sadece hava ve nemin etkili olmadığını ifade eden Dr. Çinik, "Yaz tatilinin sona ermesiyle stresli monoton şehir hayatının başlaması, günlük yorucu işlerin yapılması ve trafik stresi, okul stresleri, sonbaharda beraber baş gösteren depresif ruh hali gibi durumlarda saç dökülmesini hızlandırmaktadır. Kış başlangıcıyla beraber vücut soğuk havaya adapte olmakta ve saç dökülmesi azalmaktadır" diye konuştu.

Özellikle sonbahar dönemlerinde bu saç dökülmesini azaltmak için saç ekimi dışında alternatif tedavi yöntemlerinden faydalanmanın faydası olduğunu kaydeden Dr. Çinik, "Pop, saç mezoterapisi gibi yöntemlerle saç dökülmeleri azaltılabilir ve zayıflamış incelemiş saçlar için koruyucu etki sağlamış olur" şeklinde konuştu.

(ÖB-ÖB-Y)



24.05.2017 11:33:07 TSI

NNNN

