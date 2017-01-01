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6. sınıflar yeni nesil tablet bilgisayarlarına kavuşuyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl 8. kez çocukları tablet bilgisayarla buluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 6. sınıf öğrencilerini tablet bilgisayarlarıyla buluşturuyor. Bu yıl 8'inci kez 6.sınıf öğrencilerine tablet bilgisayar dağıtılacak. Son teknoloji ve uygulamalarıyla tablet bilgisayarlar, öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlayacak. 25 Mayıs Perşembe günü Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde, 26 Mayıs Cuma günü ise Gebze'de Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenlerle 29 bin 472 tablet bilgisayar öğrencilerle buluşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar toplam 219 bin 233 adet tableti çocukların eğitimine sundu.

Yeni nesil bilgisayarlar, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek özellikler bulunduruyor. Türkçeleştirilmiş F klavye düzenine sahip tabletler tak çıkar klavyesi sayesinde kolay yazmaya imkan sağlıyor. Bilgisayarın çalınmasını ve üçüncü şahıslara verilmesini engellemek amacıyla cihazlarda uzaktan kilitlenme özelliği bulunuyor. Bu özellik bilgisayar formatlansa bile sistemden kaldırılamıyor. Tabletlerde kelime işlem, hesap tablosu ve sunum uygulamalarını içeren tablet işletim sistemi için özelleştirilmiş ofis uygulaması yüklü halde bulunuyor. Tabletler, sözlük programı kurulu halde teslim ediliyor. Sözlük programı içeriğinde "İngilizce-Türkçe" ve "Türkçe-İngilizce" özelliği yer alıyor. Üründe Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onay verdiği Türkçe Sözlük programı bulunuyor. Tabletlerde sıkıştırma programı, müzik ve video oynatıcı program, pdf gösterici gibi ücretsiz kullanılabilecek programlar yer alıyor.

Öte yandan dağıtılacak tabletlerin içerisinde bir kodlama programı olacak. Bu program ile öğrenciler proje geliştirerek Tablet Dağıtım Töreni'nde tanıtımı yapılacak olan ortaokul 5-6-7-8. Sınıflar için "Kocaeli Kodluyor" ödüllü bilişim yarışmasına katılabilecek. Ardından yarışma ön başvuruları alınacak. Katılacak takımlar belirlendikten sonra eğiticilerin eğitimi verilecek. Daha sonra öğrencilere eğitim verilecek ve proje oluşturmaları istenecek. Ekim-Kasım ayı içerisinde değerlendirmeler yapılacak ve finale kalanlar Kocaeli Bilişim Fuarı'na davet edilecek. Yarışma takvimi daha sonra açıklanacak.

(İG-RFK-Y)



24.05.2017 12:03:03 TSI

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