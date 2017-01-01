YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tunç ve Gülsoy'un gözünden "Tersine Dünya"

Tunç ve Gülsoy'un gözünden "Tersine Dünya"



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide, yazarlar Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy, "Tersine Dünya"yı anlattı.

Nilüfer Belediyesi'nin "2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal" etkinlikleri çerçevesinde iki yazar daha Bursalılarla söyleşide buluştu. Akkılıç Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programa yazarlar Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy katıldı. Orhan Kemal'in, Nilüfer Belediyesi 'Tiyatro'nun da sahneye koyduğu "Tersine Dünya" isimli romanını ele alan Gülsoy ve Tunç, okurlara, usta yazarın bilinmeyen yönlerini aktardı. Ayfer Tunç, "O Türk edebiyatına unutulmaz eserler bıraktı. Birçok kitabı senaryolaştı sahnelendi, beyaz perdeye uyarlandı. Ancak okumakla izlemek çok farklı. Tersine Dünya aslında cinsellik üzerine bir zihin testidir. O dönemde bugün daha iyi anlayabildiğimiz kadın erkek ilişkisini ve rol değişimini sayfalara yansıtmış" dedi.

Söyleşi sonunda Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Pınar göz, Başkan Mustafa Bozbey adına yazarlara teşekkür ederek plaket verdi.

(MŞ)



24.05.2017 12:04:28 TSI

NNNN

