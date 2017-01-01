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Antalya'nın onaylı tek atık getirme merkezi Konyaaltı'nda



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ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden onaylı Antalya'nın ilk 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni resmen hizmete açtı. 14 farklı atığın ayrıştırılıp depolandığı 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi, Antalya'nın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden onay alan ilk merkezi olma özelliği taşıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanan ve Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü'nün şantiyesinde hizmete açılan 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gerekli onayları aldıklarını söyledi. Onaylı olarak faaliyet gösteren 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin Antalya'da tek olduğuna vurgu yapan Başkan Muhittin Böcek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tebliği ile tüm yerel yönetimlerin bu projeyi uygulamakla yükümlü olduğunun altını çizdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek bu tesis ile amaçlarının, kaynağında ayrı toplanan pil, tehlikeli atık, atık lastik gibi özel atıkları diğer atıklarla karıştırmadan depolayıp geri dönüşüm merkezlerine göndermek ve bu tür atıklarından ötürü oluşabilecek çevre kirliliğinin önüne geçmek olduğunu söyledi.



24.05.2017 12:16:44 TSI

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