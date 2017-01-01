ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya'nın onaylı tek atık getirme merkezi Konyaaltı'nda

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:16
Antalya'nın onaylı tek atık getirme merkezi Konyaaltı'nda
Antalya'nın onaylı tek atık getirme merkezi Konyaaltı'nda

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden onaylı Antalya'nın ilk 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni resmen hizmete açtı. 14 farklı atığın ayrıştırılıp depolandığı 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi, Antalya'nın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden onay alan ilk merkezi olma özelliği taşıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanan ve Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü'nün şantiyesinde hizmete açılan 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gerekli onayları aldıklarını söyledi. Onaylı olarak faaliyet gösteren 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin Antalya'da tek olduğuna vurgu yapan Başkan Muhittin Böcek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tebliği ile tüm yerel yönetimlerin bu projeyi uygulamakla yükümlü olduğunun altını çizdi.
Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek bu tesis ile amaçlarının, kaynağında ayrı toplanan pil, tehlikeli atık, atık lastik gibi özel atıkları diğer atıklarla karıştırmadan depolayıp geri dönüşüm merkezlerine göndermek ve bu tür atıklarından ötürü oluşabilecek çevre kirliliğinin önüne geçmek olduğunu söyledi.

24.05.2017 12:16:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İnşaat sektöründeki demir-çelik tartışması
YEREL

İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ DEMİR-ÇELİK TARTIŞMASI
Gasbı &quot;şaka&quot; zannetti
YEREL

GASBI "ŞAKA" ZANNETTİ
Döşemealtı'nda Huzurlu Mahalle Huzurlu Toplum Projesi
YEREL

DÖŞEMEALTI'NDA HUZURLU MAHALLE HUZURLU TOPLUM PROJESİ
Döşemealtı Belediyesi Zabıta ekipleri kontrolleri sıklaştırdı
YEREL

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ KONTROLLERİ SIKLAŞTIRDI
Otomobilin çarptığı Rus turist öldü
YEREL

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RUS TURİST ÖLDÜ

Hindistanlı acenteler Antalya'da buluşacak
YEREL

HİNDİSTANLI ACENTELER ANTALYA'DA BULUŞACAK

Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü
YEREL

ANTALYA'DA FALEZLERDEN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ
&quot;Hiçbir genel başkan 'Bu cephenin adayı falan olmalı' diyemez&quot;
YEREL

"HİÇBİR GENEL BAŞKAN 'BU CEPHENİN ADAYI FALAN OLMALI' DİYEMEZ"
Asansör kabininin altında kalan işçi yaralandı
YEREL

ASANSÖR KABİNİNİN ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALANDI
Çevreci çiftin katilinden madenciye &quot;yakarım&quot; mektubu iddiası
YEREL

ÇEVRECİ ÇİFTİN KATİLİNDEN MADENCİYE "YAKARIM" MEKTUBU İDDİASI

GÜNCELLEME - Antalya'da &quot;köpek gezdirme&quot; cinayeti
YEREL

GÜNCELLEME - ANTALYA'DA "KÖPEK GEZDİRME" CİNAYETİ
ATSO Devlet Destekleri Zirvesi'ne büyük ilgi
YEREL

ATSO DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ'NE BÜYÜK İLGİ
Manavgat Şelalesi Manga konseriyle açılacak
YEREL

MANAVGAT ŞELALESİ MANGA KONSERİYLE AÇILACAK
Büyükşehir'den Giritliler evi ve otopark açıklaması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN GİRİTLİLER EVİ VE OTOPARK AÇIKLAMASI
Engelli vatandaşlardan yıl sonu kermesi
YEREL

ENGELLİ VATANDAŞLARDAN YIL SONU KERMESİ
Buğdayda iyi verim beklentisi
YEREL

BUĞDAYDA İYİ VERİM BEKLENTİSİ
Uluslararası Medya Forumu
YEREL

ULUSLARARASI MEDYA FORUMU
FETÖ sanığı eski şube müdürü hakkında dava
YEREL

FETÖ SANIĞI ESKİ ŞUBE MÜDÜRÜ HAKKINDA DAVA
Kırşehirliler piknikte buluştu
YEREL

KIRŞEHİRLİLER PİKNİKTE BULUŞTU
Büyükelçi Cooter: &quot;Antalya'nın güneşine talibiz&quot;
YEREL

BÜYÜKELÇİ COOTER: "ANTALYA'NIN GÜNEŞİNE TALİBİZ"
AKMEK'ten 8. yılsonu sergisi
YEREL

AKMEK'TEN 8. YILSONU SERGİSİ
Büyükşehir'den hastalara yardım eli
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN HASTALARA YARDIM ELİ
Muratpaşa Belediyesi Ramazan'a hazır
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ RAMAZAN'A HAZIR
Antalya'da babasını bulamayınca oğlunu kaçırdılar
YEREL

ANTALYA'DA BABASINI BULAMAYINCA OĞLUNU KAÇIRDILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Yeşim eridi bitti!