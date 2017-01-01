YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sınavsız ikinci üniversite hakkında öğrenciler bilgilendirildi

Sınavsız ikinci üniversite hakkında öğrenciler bilgilendirildi



(Fotoğraflı)



Barış Gök

KONYA (İHA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Konya Meram Büro Yöneticisi A. Deniz Taşpınar, bir radyo programına konuk olarak sınavsız ikinci üniversite hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Radyo programının ardından açıklamalarda bulunan AÖF Konya Meram Büro Yöneticisi A. Deniz Taşpınar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Konya Meram Bürosu olarak, bu bölgede 26 lisede sınavsız ikinci öğretim tanıtımlarını yaptıklarını söyledi. Bazı liselerde öğrencilerin bölümlerinin farklı olmasından dolayı 2-3 kere gidilen liselerin olduğunu da açıklayan Taşpınar, "Sunumlarımızı tamamladık. KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) Bölge Müdürlüğüyle görüşüldü. Konya'nın 32 ilçesinden 26'sında KYK'nın yurtlarına sınavsız ikinci üniversite afişlerimizi yolladık. Mevlana Kültür Merkezinde açılan kitap fuarında stant açtık. Geçmiş yılLarda kurumlara sınavsız ikinci üniversiteyle alakalı afişlerimizi asmıştık. Yine el verilen ölçüde kurumlarımıza gidip tanıtımlarımızı yapacağız. İlk etapta KYK'da sınavsız ikinci üniversite sunumlarımızı yapacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

(BG-FM-Y)



24.05.2017 12:20:09 TSI

NNNN

