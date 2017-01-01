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Altıntaş Belediyesi cami yaptırdı



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş Hürriyet Mahallesine belediye tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.

Belediye Başkanı Ferit Karabulut, camiler yalnız ibadet edilen bir yer değil, toplumun bir çekim ve bir cazibe merkezi olduğunu ifade etti.

Karabulut, "Hürriyet Mahallesinde 1. ve 2. etap TOKİ'lerinde oturan vatandaşlarımız için oldukça önemli olan 15 Temmuz Şehitler Camii açılışımızı Ramazan ayının hemen öncesinde yapmanın sevincini yaşıyoruz. Arsası dahil tamamı belediye imkanlarımızla yapılan 100 kişilik bayanlar için yeri olan 300 kişilik camimiz vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu.Camiler yalnız ibadet edilen bir yer değil, toplumun bir çekim, bir cazibe merkezidir. Toplumun geçmişten günümüze her türlü külliyenin, sosyal hizmetler ve toplumsal dayanışmanın yapıldığı merkezlerdir. Bu nedenle camilere çok iyi bakmak ve değerlendirmek, ondan yararlanmak durumundayız" dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Ferit Karabulut, 15 Temmuz Şehitler Camii anahtarını Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e, Musa Kazım Çelik'te Müftülük envanterine kaydedilmek üzere anahtarı Altıntaş Müftü Vekili Mehmet Ali Damar'a teslim etti. (YD-EFE)



24.05.2017 13:11:59 TSI

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