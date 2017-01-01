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Muratpaşa'ya 2 bin 500 seyirci kapasiteli salon



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Potanın Dostları Basketbol Şenliği'nde parkeye çıkan Antalya basketbolunun efsane isimleriyle buluşmasında yıl içinde 2 bin 500 kişilik spor salonun temelinin atılacağını açıkladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin aralarında futbolcu Burak Yılmaz'ın annesi Belgin Yılmaz'ın da bulunduğu Antalya'da basketbolun bir dönemine damgasını vurmuş efsane isimleri buluşturduğu 2'nci Potanın Dostları Basketbol Şenliği'nde forma giyen basketçiler Başkan Uysal'ı ziyaret etti.

Başkan Uysal, ziyarette Muratpaşa'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Okullar Hayat Olsun' projesiyle birlikte sporu hem geniş kitlelere yaymak hem de altyapı yatırımları konusundaki açığı biran önce kapatmak için okul bahçelerine salonlar yaptıklarını söyledi.

Bu salonlarının 4 tanesinin tamamlandığı 5'incisinin ise 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde devam ettiğini dile getiren Başkan Uysal, yıl içinde 2 bin 500 seyirci kapasiteli salon inşaatının temelinin atmayı hedeflediklerini söyledi.

Amaçlarının Antalya'ya hentboldan basketbol ve voleybola tüm salon sporlarının yapılacağı, ek tesisleriyle squash gibi farklı branşların yapılmasına imkan tanıyan bir tesis kazandırmak olduğunu dile getiren Başkan Uysal, 2019 içinde böylesi bir tesisi tamamlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

(SÇ-SÇ-Y)



24.05.2017 13:42:33 TSI

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