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Suriyeli ailelere ramazan yardımı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:48
Suriyeli ailelere ramazan yardımı
Suriyeli ailelere ramazan yardımı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - İnsani Yardım Vakfı (İHH) Siirt Şubesi tarafından Suriyeli 280 aileye kuru gıda yardımı yapıldı.
Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi eski hastane binası karşısındaki İHH Yardım Dağıtım Merkezinde, Suriye uyruklu ailelere ramazan ayında tüketmeleri için şeker, salca, un, zeytin ve sıvı yağ gibi temel gıda maddelerini içerek kuru gıda kolisi dağıtıldı. İlk etapta 280 aileye, ramazan ayı boyunca ise bin aileye yardım yapılacağını aktaran İHH Şube Başkan Yardımcısı Sadullah Eldemir, yardımların Suriyeli ailelere gururları incitilmeden dağıtıldığını söyledi. Eldemir, "İHH Siirt Şubesi olarak ilimizde ikamet eden Suriyeli muhacirlere 280 adet kumanya dağıtıyoruz. Ümmet bilinci ve kardeşlik duyguları içerisinde bu yardımı yapıyoruz. İlk on günü rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından kurtulmak olan Ramazan ayını en iyi bir şekilde karşılamak ve muhtaç aileleri gözeterek gururlarını incitmeden yardım yapıyoruz" dedi.
(MND-MP-Y)

24.05.2017 13:48:07 TSI
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