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3. Mersin Kalite Sempozyumu başladı

- Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin ev sahipliğinde, Türkiye Kalite Derneği işbirliği ile düzenlenen sempozyumun bu yılki konusunu 'Doğal Afetler ve Afet Yönetimi' oluşturuyor

- Vali Çakacak:

- "Mersin'i yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmak için ilin tüm dinamikleriyle birlikte kararlılıkla çalışıyoruz"

- Başkan Kocamaz:

- "Amacımız, vatandaş odaklı bir hizmet kültürünün oluşmasını sağlamak ve sürdürülebilir kılmak"



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin ev sahipliğinde, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile birlikte 'Mersin'e Kalite Yakışır' sloganıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 3. Mersin Kalite Sempozyumu başladı.

Bu yıl 'Doğal Afetler ve Afet Yönetimi' konu başlığıyla gerçekleştirilen sempozyumun Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki açılışı, Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın katılımıyla yapıldı.

Kocamaz: "Amacımız, vatandaş odaklı bir hizmet kültürünün oluşmasını sağlamak ve sürdürülebilir kılmak"

Müzik dinletisi ile başlayan sempozyumun açılış konuşmasını yapan Başkan Kocamaz, kalitenin bir hizmet ya da projenin geliştirilmesi, halka ulaştırılması ve hizmet sonrası geri dönüşlerin değerlendirilerek beklenen iyileştirmenin sağlanması süreci için kullanılan sistematik bir yöntem olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ olarak amaçlarının, vatandaş odaklı bir hizmet kültürünün oluşmasını sağlamak ve sürdürülebilir kılmak olduğunu vurgulayan Kocamaz, Mersin'e Kalite Yakışır anlayışıyla oluşturdukları kalite politikalarının ilkelerinin de bu hedefe uygun olarak belirlendiğini ifade etti. Kocamaz, ilkeleri şöyle sıraladı: "Yaşanabilir bir gelecek oluşturmak, sürdürülebilir başarı sağlamak, yaratıcı ve yenilikçi ortamların gelişmesine imkan veren katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı kurmak, vatandaş odaklı hizmet vermek, paydaşlarla işbirliği yapmak, çalışanların katılım ve katkısını en üst düzeyde sağlamak, sürekli iyileştirmeyi prensip haline getirmek ve tüm kaynakları etkin ve verimli kullanmak."

"Mersin, su baskını riski yüksek yerleşim birimleri arasında bulunuyor"

KalDer ile birlikte üç yıldır düzenledikleri kalite sempozyumlarının amacının, başta çalışanlar olmak üzere paydaşlarla birlikte bütün toplum kesimlerinde kalite kavramı konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Kocamaz, "Kalite Sempozyumunu bu yıl 'Doğal Afetler ve Afet Yönetimi' temasıyla gerçekleştiriyoruz. Başbakanlık AFAD Başkanlığı tarafından yayınlanan Afat Dağılım Haritasına göre, Mersin'imiz su baskını riski yüksek yerleşim birimleri arasında bulunmaktadır. Geçmiş yıllardaki ihmallerin doğal bir sonucu olarak, son dönemde su baskını afetiyle birkaç kez yüzleşmek zorunda kaldık. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ olarak önceliklerimiz arasında yer alan bu soruna köklü çözüm üretmek amacıyla başlattığımız Mersin İli Yağmursuyu Master Planı çalışmasını 7 Kasım 2016 tarihinde tamamladık. Merkez ve kırsal mahalleleri ile birlikte 13 ilçemizin tamamını kapsayan plan çerçevesinde yapılacak fiziksel yatırımlar, kurumsal ve idari reformlar ile yağmursuyu hizmetlerimiz daha kaliteli ve güvenli hale gelecek" dedi.

"Sempozyum, Mersin'in örnek belediye olma vizyonunun gerçeğe dönüşmesine katkı yapacak"

Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ olarak 2 ayrı mecrada yürütülen EFQM Mükemmellik Modeli çalışmalarını da anlatan Kocamaz, "EFQM Mükemmellik Modeli yolculuğumuzda MESKİ olarak 'Mükemmellikte Yetkinlik' anlamına gelen dört yıldız, Büyükşehir olarak üç yıldız ile yolumuza devam ediyoruz. 1994-2014 yılları arasında 20 yıl süreyle üstlendiğim Tarsus Belediye Başkanlığım döneminde 'Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülünü' kazanan, Kalite Derneği tarafından Kalite Elçiliği misyonuna layık görülen bir belediye başkanı olarak Mersin'de başlattığımız mükemmellik yolculuğunun başarıyla sonuçlanacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum. Mersin'i sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmiş kentler arasında öne çıkaran örnek belediye olmak vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesine önemli katkılar yapacağını düşündüğüm 3. Mersin Kalite Sempozyumu'nun, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Vali Çakacak: "Mersin'i yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmak için ilin tüm dinamikleriyle birlikte kararlılıkla çalışıyoruz"

Vali Çakacak ise sempozyumun bu yıl 'Doğal Afetler ve Afet Yönetimi' temasıyla düzenlenmesini oldukça değerli gördüğünü ifade ederek, bu buluşmanın doğal afetler ve yönetimi konusunda faydalı sonuçlar doğuracağına inandığını söyledi. Günümüz dünyasında hayatın her alanında baş döndürücü hızda bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını belirten Çakacak, bireysel ve toplumsal taleplerde de yeni beklentileri tetikleyen bu sürecin, değişim ve dönüşümü daha da hızlandırdığının altını çizdi.

Mersin'i yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmak için ilin tüm dinamikleriyle birlikte yürütülen çalışmalara hız kesmeden devam etme kararlılığında olduklarını dile getiren Çakacak, "Doğal afetler, bilim ve teknolojide büyük gelişmeler yaşanmasına rağmen henüz önceden tespit edilememektedir. Ancak, eldeki teknolojik verilerle afet zararlarını en aza indirmek noktasında yapabileceğimiz birçok düzenleme ve iş bulunmaktadır. Bu noktada ülke olarak özellikle bizlere derin acılar yaşatan 1999 Marmara depreminden sonra afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında alınacak önlemler konusunda köklü değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemelerin uygulanmasına yönelik ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de önemli çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Selden dolayı yaşanan zararın bir daha olmaması için risk unsurlarının risk olmaktan çıkarılması gerekir"

Mersin'de 29 Aralık 2016'da yaşanan sel afetine de değinen Çakacak, aynı zararın bir daha oluşmaması için yoğun yağışın oluşturduğu sel sularının denize ulaşmasını engelleyen üzeri kapatılan dereler, yağmur suyu alt yapısı, dere yataklarının imara açılması gibi risk unsurlarının, risk olmaktan çıkarılması gerektiğini vurguladı. Afet yönetiminde kalitenin, hazırlıklı olma, koruma, müdahale, iyileştirme ve zarar azaltma unsurlarını içeren bütünleşik afet yönetim sisteminin uygulanmasıyla mümkün olduğunu belirten Çakacak, bu gerçekten hareketle Mersin'in yaşam kalitesi yüksek bir kent olarak ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği konuma gelmesinin, doğal afet ve afet yönetiminde kalitenin sağlanmasından geçtiğini sözlerine ekledi.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı'nın da bir konuşma yaptığı sempozyumda daha sonra Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı ile Gazeteci-Yazar Mehmet Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Yaşam Biçimi Olarak Kalite' konulu özel oturum gerçekleştirildi.

(KYM-Y)



24.05.2017 14:27:55 TSI

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